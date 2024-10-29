Минздрав назвал кодовое слово для спасения при инсульте

А именно: «у» — улыбка, при инсульте человек не может улыбнуться ровно, его лицо перекошено; «д» — движение, рука у человека с инсультом ослабела или не поднимается; «а» — афазия, при инсульте человек не может назвать свои имя и фамилию; «р» — решение, если внезапно развился хоть один из этих пунктов, то нужно незамедлительно вызвать скорую помощь.