Минздрав назвал кодовое слово для спасения при инсульте

Во Всемирный день борьбы с инсультом в Министерстве здравоохранения Беларуси назвали кодовое слово для спасения при инсульте, передает пресс-служба министерства.
В ведомстве пояснили, что с латыни слово «инсульт» переводится как «удар». И добавили, что это слово является кодовым для спасения.
— Именно слово «удар» может спасти жизнь вам и вашим близким, — прокомментировали в пресс-службе.
В Минздраве объяснили, что каждая буква слова «удар» — первый признак инсульта.
А именно: «у» — улыбка, при инсульте человек не может улыбнуться ровно, его лицо перекошено; «д» — движение, рука у человека с инсультом ослабела или не поднимается; «а» — афазия, при инсульте человек не может назвать свои имя и фамилию; «р» — решение, если внезапно развился хоть один из этих пунктов, то нужно незамедлительно вызвать скорую помощь.
Также Минздрав предупредил об инсультах у белорусов от 18 лет.
Ранее белорусский врач назвал четыре провокатора инсульта, которые можно изменить.