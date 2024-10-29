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Что делать, если дома начался пожар: запомните правила сами и научите детей

Порядок действий в случае возникновения пожара в доме рассказали в пресс-службе МЧС РК, сообщает ИА El.kz.

Источник: EL.kz

Эти правила должен знать каждый, жизненно важно соблюдать их во время возникновения пожара в помещении:

  • Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;
  • В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.);
  • Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;
  • Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;
  • Если дым уже проник в ваш дом, держитесь ближе к полу: там всегда есть свежий воздух.
  • Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;
  • Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.
  • В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните на номер 112.

пожары