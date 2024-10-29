Что делать, если дома начался пожар: запомните правила сами и научите детей

Эти правила должен знать каждый, жизненно важно соблюдать их во время возникновения пожара в помещении:
- Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;
- В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, покрывала, песок, воду и др.);
- Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;
- Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;
- Если дым уже проник в ваш дом, держитесь ближе к полу: там всегда есть свежий воздух.
- Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;
- Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.
- В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните на номер 112.