В Омске на левоборежном рынке искали уклонистов

В Омске сотрудники полиции провели рейд на рынке «Торговый город». Целью силовиков были мигранты-уклонисты, которые не встали на воинский учет как этого требует закон. В ходе проверки были установлены 9 человек, которые нарушили законодательство РФ. Им сразу были вручены повестки о постановке на воинский учет.