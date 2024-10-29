В Омске на левоборежном рынке искали уклонистов

В Омске сотрудники полиции провели рейд на рынке «Торговый город». Целью силовиков были мигранты-уклонисты, которые не встали на воинский учет как этого требует закон. В ходе проверки были установлены 9 человек, которые нарушили законодательство РФ. Им сразу были вручены повестки о постановке на воинский учет.
Проверялись мигранты, которые уже получили гражданство, но не встали на воинский учет. Всего сотрудниками силовых ведомств были проверены документы у 36 граждан, которые недавно получили российский паспорт.
В ходе рейда также были выявлены два случая нарушения паспортно-визового режима у граждан Казахстана. Их привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ, предусматривающей наказание за уклонение иммигрантов от прохождения установленного законодательством контроля.