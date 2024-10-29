Лазерный радар помог открыть 6,6 тыс. построек майя на территории Мексики

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Международный коллектив археологов обнаружил при помощи лазерных радаров свыше 6,6 тыс. ранее неизвестных построек цивилизации майя, в том числе развалины древнего крупного города на территории региона Кампече в Мексике. Это открытие говорит о присутствии большого числа пока неизвестных поселений майя в низинных регионах Мексики, сообщила пресс-служба американского Тулейнского университета.
«Проведенный нами анализ указал, что данный регион буквально заполнен большим числом разнообразных древних поселений майя. В их число входят не только маленькие деревни, но и мегаполисы. Рядом с одной из магистральных трасс мы обнаружили крупный город с пирамидами, расположенный на полях местных фермеров, причем о существовании этих руин не знали ни местные власти, ни научное сообщество», — заявил научный сотрудник Тулейнского университета (США) Люк Олд-Томас, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Олд-Томас сделал это открытие в рамках масштабного проекта, посвященного изучению археологического наследия цивилизации майя при помощи лазерных радаров-лидаров. Эти устройства способны получать трехмерные карты верхнего слоя недр Земли, отслеживая то, с какой задержкой отражаются вырабатываемые ими импульсы лазерного излучения от поверхности изучаемого региона.
Около десяти лет назад подобная трехмерная карта поверхности была получена для региона Кампече в Мексике при изучении состояния и уровня выбросов парниковых газов в местных тропических лесах. Археологи воспользовались этими данными для поиска затерянных городов и прочих рукотворных структур, которые могут скрываться под лесным покровом и в верхних слоях грунта общей площадью 122 кв. км.
Проведенный исследователями анализ показал, что в этом относительно небольшом регионе леса, который ранее считался практически пустым, на самом деле скрывается свыше 6,6 тыс. построек цивилизации майя. В их число вошли мелкие деревни с небольшим количеством домов, а также несколько крупных и небольших городов с характерной планировкой и устройством, характерным для низинных полисов цивилизации майя.
Самое крупное поселение, получившее имя Валериана, представляло собой крупный мегаполис, на территории которого были построены дворцы, площадь для игры в мяч, характерные пирамиды данной индейской культуры, а также дамба и резервуар. По словам археологов, все эти постройки похожи по устройству на аналогичные сооружения позднего доклассического периода из других городов майя, что говорит о наличии большого числа пока не открытых поселений этой цивилизации в «пустынных» лесных регионах Мексики, подытожили ученые.