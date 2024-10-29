Лазерный радар помог открыть 6,6 тыс. построек майя на территории Мексики

Самое крупное поселение, получившее имя Валериана, представляло собой крупный мегаполис, на территории которого были построены дворцы, площадь для игры в мяч, характерные пирамиды данной индейской культуры, а также дамба и резервуар. По словам археологов, все эти постройки похожи по устройству на аналогичные сооружения позднего доклассического периода из других городов майя, что говорит о наличии большого числа пока не открытых поселений этой цивилизации в «пустынных» лесных регионах Мексики, подытожили ученые.