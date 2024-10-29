Мороз, туман и снег: объявлен прогноз погоды на три дня в Астане и Алматы

Прогноз погоды в Астане
30 октября в Астане ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днем небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, гололед. Ветер юго-западный ночью 1−6, днем 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 2−4 тепла.
31 октября переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 2−4 тепла.
1 ноября переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром туман. Ветер южный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 2−4 тепла.
Прогноз погоды в Алматы
30 октября в Алматы будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 10−12 тепла.
31 октября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3, днем 11−13 тепла.
1 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 11−13 тепла.