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Уфимский врач объяснила, почему организм после 30 лет начинает «сыпаться»

Врач из Уфы назвала причины плохого самочувствия после 30 лет.

Источник: Комсомольская правда

Терапевт, диетолог и нефролог из Уфы Регина Ахуньянова, более известная как Регина Доктор, назвала причины плохого самочувствия после 30 лет, когда у людей появляется чувство постоянной усталости, отсутствует энергия и растет уязвимость к разнообразным болезням.

Первой причиной специалист обозначила рост жировой массы и старт процессов хронического воспаления. На четвертом десятке организм вместо скапливания мышечной массы начинает ее терять. На месте утраченных мышечных волокон при таком процессе появляется жир.

Происходит это из-за атрофии мышц, который вызывает малоподвижный образ жизни. У людей при нем скапливается жир на животе и даже внутренних органах, также увеличивается талия.

Кроме того, жировые клетки выделяют гормоны, и запускается процесс хронического воспаления. Именно эти воспалители в крови и вызывают чувство бессилия, апатии и пр.

Второй причиной диетолог называет рост холестерина, повышение артериального давления и возникновение хронических заболеваний. Если человек до тридцатника ел неправильную пищу, и его собственные резервы организма помогали сдерживать воспаление, то уже после подобное питание способно вызвать гастрит, ослабление иммунитета, развитие хеликобактера, плохое усвоения белка и изменение микрофлоры кишечника.

Врач дала несколько рекомендаций, которые помогу оградить себя от таких проблем и быть бодрым после 30 лет. В первую очередь, рекомендуется работать со своим весом.

Во-вторых, снижать хроническое воспаление. Это можно сделать с помощью, так называемой, Гарвардской диеты. Считается, что она может продлить молодость и замедлить процессы хронического воспаления.

Также необходимо работать со своим организмом системно. Если возникли проблемы с желудочно-кишечным трактом — нужно лечить его, если с гормонами — то заниматься ими, и так далее.

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