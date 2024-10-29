Штраф почти в 60 млн рублей заплатила компания из Ростова за картельный сговор

Дорожно-строительная компания из Ростова-на-Дону выплатила штраф в 59,4 млн рублей за участие в картельном сговоре. Об этом информирует пресс-служба ФАС России.
По данным ведомства, организацию признали нарушителем в 2023 году. Специалисты антимонопольной службы выяснили, что имел место сговор между несколькими участниками торгов, которые ограничили конкуренцию по 121 тендеру.
Торги касались работ по строительству, ремонту и содержанию дорог в Ростовской, Волгоградской областях и Республике Адыгея. В том числе, проходили закупки в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общий размер начальных цен контрактов составил 24,1 млрд рублей.
Известно, что на ростовскую организацию наложили оборотные штрафы. Компания пыталась оспорить это решение, но суды трех инстанций поддержали антимонопольную службу.