Капитальный ремонт детского сада «Искорка» завершился в Усть-Илимске

Капитальный ремонт детсада № 22 «Искорка» подошел к концу в Усть-Илимске. На обновление здания выделили более 36 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Иркутской области, работы выполнялись в рамках госпрограммы «Развитие образования».
Работы проводились в три этапа. Пресс-служба правительства Иркутской области.
— Учебное заведение полностью привели в порядок, сейчас оно работает в прежнем режиме. Большую часть работ завершили еще летом, поэтому детям не доставили дискомфорта. Отмечу, что в 2025 году детский сад «Искорка» отпразднует 50-летний юбилей, поэтому завершение капитального ремонта станет значимым этапом в истории учреждения, — рассказал осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области Алексей Емелюков.
Сад работает в штатном режиме. Пресс-служба правительства Иркутской области.
Здание возвели еще в 1975 году, ремонт проходил в три этапа. Подрядчики обновили кровлю, смонтировали системы вентиляции и отопления, поменяли окна. Помимо этого до конца 2024 работы завершат ремонт еще в семи детсадах. Специалисты работают в Иркутске, Черемхово, Баяндаевском, Иркутском, Осинском, Нижнеилимском и Балаганском районах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье на поддержку семей с детьми направили более миллиарда рублей.