Капитальный ремонт детского сада «Искорка» завершился в Усть-Илимске

Здание возвели еще в 1975 году, ремонт проходил в три этапа. Подрядчики обновили кровлю, смонтировали системы вентиляции и отопления, поменяли окна. Помимо этого до конца 2024 работы завершат ремонт еще в семи детсадах. Специалисты работают в Иркутске, Черемхово, Баяндаевском, Иркутском, Осинском, Нижнеилимском и Балаганском районах.