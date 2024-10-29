В Уфе из-за ремонта Шакшинского моста назначены дополнительные электрички

«По Шакшинскому мосту достаточно большое количество обращений. Что там происходит? Это решаемо? Что происходит на железнодорожной платформе. Проведите переговоры с РЖД», — сказал Глава республики.
И. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова ответила, что мост закрыли с 23 октября по 24 ноября.
«Мы проводим переговоры с РЖД, написали очередное письмо. Требуется перестройка логистики», — сказала Любовь Минакова.
Руководитель республики подчеркнул, что в этом вопросе эффективнее звонить, а не писать письма.
Для решения вопроса проведена работа как по назначению новых пригородных поездов, так и по внесению изменений в графики движения действующих пригородных поездов в черте Уфимской городской агломерации.
С 30 октября 2024 года назначается новый пригородный поезд № 6453 Шакша (отпр. 12.45) — Дёма (приб. 13.35) в ежедневном обращении, который позволит жителям добраться до центра города в дневное время.
Также продлен маршрут следования пригородного поезда Кандры — Уфа, который установлен сообщением Кандры (отпр.06.42) — Уфа (приб.09.37, отпр.09.38) — Шакша (приб.10.08) ежедневно. На 30 минут сокращено время ожидания пригородных поездов в дневные часы.
Таким образом, общее число пригородных поездов, курсирующих на всем участке Дёма — Шакша, достигнет 37 или на 16 пригородных поездов больше, чем на начало 2024 года.
Кроме того, в целях обеспечения комфортных условий для пассажиров при посадке/высадке увеличено время между прибытием пригородных поездов на станцию Шакша для исключения пересечений пассажиропотоков с поездов разных направлений.
С 30 октября 2024 года вносятся изменения в расписание пригородных поездов:
поезд № 6430 Дёма — Шакша отправится со станции Уфа на 8 мин. позже действующего расписания Дёма (отпр.07.15) — Уфа (приб.07.30, отпр.07.39) — Шакша (приб.08.08);
поезд № 6432 Раевка — Шакша будет прибывать на станцию Шакша на 5 мин. позже действующего расписания Раевка (отпр.13.35) — Уфа (приб.15.48, отпр.15.56) — Шакша (приб.16.30);
поезд № 7421/7423 Иглино — Приютово — Абдулино отправится со станции Иглино на 3 мин. раньше действующего расписания Иглино (отпр.17.58) — Уфа (приб.18.44, отпр.18.55) — Приютово (приб.21.58, отпр.22.05) — Абдулино (приб.22.42).