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«С травмами и следами укусов собак». Пятнадцать беженцев обнаружены на границе Беларуси с Польшей

Белорусские пограничники нашли 15 искусанных собаками беженцев вблизи Польши.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские пограничники обнаружили вблизи границы с Польшей 15 травмированных иностранцев, сообщили в Следственном комитете.

Так, во вторник, 29 октября, на территории Гродненского района белорусскими пограничниками были найдены пятнадцать человек — беженцев из Сирии, Сомали и Алжира.

— Обессиленные и избитые мужчины просили о помощи, — прокомментировали в СК.

Следователям мигранты рассказали, что они направлялись в Польшу, однако на польской территории их избили люди в форме. А затем под угрозой расправы, их вытеснили на территорию Беларуси через калитку для животных в польском заборе.

В СК обратили внимание, что польские силовики также натравили на иностранцев служебных собак, так как на их телах зафиксированы следы укусов, ссадины и гематомы. Также в отношении иностранцев применялись перцовый газ и травматическое оружие.

В Беларуси беженцам оказали медицинскую помощь.

— Преступные действия должностных лиц сопредельной стороны задокументированы, им будет дана правовая оценка, — добавили в пресс-службе.

Ранее Минобороны Польши сказало о применении оружия на границе с Беларусью.

Тем временем могилевчанин разрешил знакомому пожить в своей квартире и пошел в милицию.