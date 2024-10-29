Семь трамваев в Уфе застряли на путях из-за припаркованного авто

В Уфе из-за припаркованного прямо на трамвайных путях автомобиля образовался затор, в котором встряли семь составов. Об этом рассказали недовольные жители города, которые были вынуждены опоздать на работу.
Инцидент произошел на остановке «Госцирк». К десяти утра подъехал эвакуатор, чтобы освободить пути для общественного транспорта. Теперь беспечного водителя ждет квест по городу в поисках машины.
«Горожане очень часто оставляют свои машины не только на трамвайных путях, но и около трамвайных депо. Из-за этого образовывается затор», — прокомментировала случившееся заместитель директора управления инфраструктурой транспорта Зульфия Асадуллина.
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