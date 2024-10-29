Репортаж из дома с рухнувшим парапетом в Уфе

В доме на ул. Ладыгина, 17 в Уфе, где сейчас идет ремонт крыши, произошло ЧП: обрушилась часть парапета кровли на площади 10 кв. метров. Некоторые жильцы убеждены, что это произошло лишь потому, что ремонт крыши начали с большим запозданием: обновления давно требует не только она, но и все здание в целом. Разбитые окна, гниющие провода, трещины по стенам и постоянные протечки — это не декорации фильма ужасов, а реальность жизни в этом доме. Корреспондент UFA.AIF.RU побывал на месте событий и своими глазами увидел, в каких условиях приходится существовать людям.
Опасная зона
В кирпичном доме на улице Ладыгина, 17 три этажа и два подъезда. Фасад давно облез, а один из козырьков, кажется, грозит вот-вот рухнуть. Справа от первого подъезда, под самой крышей, в люльке подъемного крана рабочие продолжают устранять последствия ЧП. Именно здесь парапет крыши не выдержал, обрушившись кирпичным дождем. Рабочие комментариев не дают, только отмахиваются — им явно не до разговоров. А вот жильцы заявляют, что авария — не просто случайность, а зловещий знак, предвещающий дальнейшие разрушения.
— Кирпичи и раньше падали. Боимся около подъезда проходить, быстро-быстро выбегаем. Несколько раз прямо около меня падали. Дети в школу ходят, им кирпич на голову может свалиться, — возмущается женщина по имени Голюса, жительница квартиры № 14.
— Мы идем, и раз кирпич упал, и два кирпич упал. Я уже думаю: Господи, не убил бы кого! — рассказывает Татьяна из квартиры № 17.
Крыша — давняя проблема: её состояние оставляет желать лучшего много лет. Жители, обеспокоенные своей безопасностью, уже долгое время настойчиво требовали замены. В этом году работы наконец-то начались. Только люди облегченно вздохнули — и такое мощное обрушение.
Спартанские условия
Дом на ул. Ладыгина, 17 построен в 1962 году. Жильцы уже и не помнят, когда здесь в последний раз проводился серьезный ремонт. По данным Регионального оператора капремонта РБ, собираемость платежей в доме высокая — более 98%. Толку от этого, правда, пока немного. В планах — обновление всех внутренних коммуникаций, фасада. Взялись за дело только в прошлом году, первым шагом стал именно ремонт крыши. Завершить все работы полностью должны к 2040 году. Но жильцы теперь и представить боятся, что останется от их жилья к этому времени.
Проблем в доме масса. Одна из них — постоянные засоры в трубах, верхние этажи регулярно затопляют первый. К тому же должным образом не функционирует вытяжная система, что приводит к ухудшению качества воздуха. Проблемы с отоплением тоже остаются нерешенными — счетчики в управляющей компании устанавливать отказываются.
— Мы платим за отопление за те месяцы, в которые его по факту нет. Что делать — гоняем печки, у меня ребенок-инвалид. Ездили, спрашивали, почему так: мерзли сильно, ребенок болел. Говорят, дом старый, и на этом все, — рассказывает Татьяна.
Одинокая мать, воспитывающая 6-летнего ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в прошлом месяце, как и другие жители республики, тоже получила квитанцию за тепло, которого еще не было. Сумма составила 5,5 тыс. рублей — для женщины с больным ребенком это много.
В квартире № 21 собственники недавно сделали ремонт. Несмотря на это, потолок продолжает покрываться трещинами. Особенно печально все выглядит в детской, там родители только и успевают «латать дыры».
— Только отремонтируем, и заново трещины появляются", — рассказывает хозяйка.
В квартире № 14 зимой в детской комнате прорвало трубу, которая расположена под полом. В течение целой недели горячая вода бесконтрольно заливала помещение. По словам собственницы, это была просто катастрофа.
— Случайно заметили, вода капает и капает. Вся мебель испортилась — кровати и шкафы сгнили, — рассказывает Голюса.
«Это просто ремонт»
По мнению других жильцов, обрушение парапета крыши стало результатом не износа, а ремонтных работ. Как выяснил наш корреспондент, не все боятся жить под одной крышей с потенциальной угрозой.
— Это ремонт, это просто ремонт. Это не обвал, — настойчиво повторяет пожилая жительница дома.
— Страшно ли жить? Да нет, не страшно. Там же упала не сама крыша, а выступы, — беспечно заявляет житель одной из квартир в подъезде № 1, мужчина лет 35-ти.
Может, действительно не так страшно. Хотя больше похоже на то, что люди привыкли терпеть. Дом на Ладыгина, 17, словно застыл во времени. И в этих условиях уже даже не все жалуются — смысла в этом все равно немного.
Последствия ЧП 28 октября помогли ликвидировать спасатели Управления гражданской защиты. Они убрали части обрушившегося парапета и плиту с крыши балкона, зачистили стену от нависающих кирпичей. Дальнейшие работы будет проводить подрядная организация — ООО «Строй ком». Пока перед жильцами даже никто не извинился, не говоря уже о возмещении материального ущерба. Между тем, например, в квартире № 17 разбито окно, поврежден кондиционер.
По мнению жильцов, эти временные меры — лишь капля в море. Ситуация требует комплексного подхода к оценке состояния здания. Многочисленные факторы, такие как возраст постройки, характер повреждений и условия эксплуатации — все указывает на необходимость серьезной инспекции. Люди уверены, что дом давно пора признать аварийным.