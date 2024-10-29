Репортаж из дома с рухнувшим парапетом в Уфе

Дом на ул. Ладыгина, 17 построен в 1962 году. Жильцы уже и не помнят, когда здесь в последний раз проводился серьезный ремонт. По данным Регионального оператора капремонта РБ, собираемость платежей в доме высокая — более 98%. Толку от этого, правда, пока немного. В планах — обновление всех внутренних коммуникаций, фасада. Взялись за дело только в прошлом году, первым шагом стал именно ремонт крыши. Завершить все работы полностью должны к 2040 году. Но жильцы теперь и представить боятся, что останется от их жилья к этому времени.