СК проведет проверку по факту угроз в адрес семьи Ильи Резника

Следственный комитет проведет проверку из-за угроз и оскорблений в адрес внука артиста и поэта Ильи Резника, соответствующее поручение дал глава СК Александр Бастрыкин, сообщается в телеграм-канале ведомства.
«Внук народного артиста России Ильи Резника подвергся оскорблениям по национальному признаку со стороны группы студентов вуза, в котором он обучается. Также отец юноши отметил, что после того, как его сын дал обидчикам отпор, в адрес их семьи стали поступать угрозы», — говорится в сообщении ведомства.
Отец Ильи Резника Леопольд Резник переселился в СССР из Дании в 1924 году по программе содействия еврейской иммиграции в Советскую Россию. Будущий поэт родился в 1938 году. После смерти отца и повторной женитьбы матери Резника воспитывали и усыновили бабушка и дедушка по отцовской линии Рахмиэль и Рива Резник.
Внук поэта, тоже Илья Резник, учится в ГИТР (Институте кино и телевидения) на третьем курсе. Его отец Максим Резник рассказал, что юноше давали клички, оскорбительно высказывались о его происхождении, высмеивали его. Резник-младший сначала не обращал внимания на это, но потом между ним и обидчиками произошел конфликт.
«Сын подошел к ним и попросил больше его не трогать и не задирать. Илья сказал: “Я обещал, что, если это продолжится, дам пощечину? Вы мне неинтересны. Оставьте меня в покое”. Но они посмеялись и продолжили. Илья дал пощечину. И, как бывает у такой шпаны, те оказались ошарашены», — сказал Максим Резник.
После этого, по его словам, ситуация ухудшилась. Те четверо, что участвуют в нападках на Илью (среди них студент ГИТР и один ранее отчисленный обучающийся), нашли его телефон и стали присылать сообщения с угрозами «Мы пробили твой адрес», «Я тебя уже заказал» и прочими обещаниями расправы, в том числе в адрес семьи. Максим Резник рассказал, что все сообщения сохранены, заявил сам поэт «Московскому комсомольцу».