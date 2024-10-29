СК проведет проверку по факту угроз в адрес семьи Ильи Резника

«Сын подошел к ним и попросил больше его не трогать и не задирать. Илья сказал: “Я обещал, что, если это продолжится, дам пощечину? Вы мне неинтересны. Оставьте меня в покое”. Но они посмеялись и продолжили. Илья дал пощечину. И, как бывает у такой шпаны, те оказались ошарашены», — сказал Максим Резник.