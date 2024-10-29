Создан катализатор для переработки избытков электроэнергии в метан

ТЮМЕНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Группа аспирантов Тюменского государственного университета (ТюмГУ) представила новую технологию переработки углекислого газа через катализатор на основе стеклоткани, с помощью этой технологии можно преобразовывать избытки электроэнергии в метан гораздо дешевле. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре конференции «Динамические процессы в каталитических структурах».
«Группа аспирантов ТюмГУ, выступая на международной научной конференции “Динамические процессы в каталитических структурах”, представила новую технологию переработки углекислого газа через катализатор на основе стеклоткани. В результате каталитической реакции углекислый газ может превращаться в метан», — сказано в сообщении.
Как уточнил ведущий научный сотрудник Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН в Новосибирске, председатель программного комитета конференции Андрей Загоруйко, особенность использования стеклоткани состоит в создании очень мелких и активных частиц никеля размером 20−30 нанометров, они позволяют создать реактор для получения метана в разы компактнее и дешевле.
Участник исследовательской группы аспирантов, представивших проект, Яков Михайлов отметил, что инновационная технология по получению метана с помощью катализаторов из стеклоткани может быть востребована в энергетической сфере.
По словам Михайлова, использование такой технологии поможет снизить экономические издержки на выработку электроэнергии в ночное время, когда она не пользуется большим спросом. «Днем электростанция вырабатывает много электроэнергии, а вечером, когда потребление идет на спад, электростанция все равно продолжает вырабатывать много энергии, это серьезные экономические издержки, электроэнергия не находит ночью большого спроса, а ее можно во что-то преобразовать. Например, сначала в водород, который можно получать электролизом из воды, и потом в метан, который легче хранить и который потом можно сжечь и получить энергию обратно в часы ее пикового потребления», — рассказал он.
Международная научная химико-технологическая конференция «Динамические процессы в каталитических структурах» впервые проходит в Тюмени с 28 по 31 октября. В ней принимают участие специалисты из 11 регионов России и представители Мексики, Китая и Сирии.