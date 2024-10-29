Создан катализатор для переработки избытков электроэнергии в метан

По словам Михайлова, использование такой технологии поможет снизить экономические издержки на выработку электроэнергии в ночное время, когда она не пользуется большим спросом. «Днем электростанция вырабатывает много электроэнергии, а вечером, когда потребление идет на спад, электростанция все равно продолжает вырабатывать много энергии, это серьезные экономические издержки, электроэнергия не находит ночью большого спроса, а ее можно во что-то преобразовать. Например, сначала в водород, который можно получать электролизом из воды, и потом в метан, который легче хранить и который потом можно сжечь и получить энергию обратно в часы ее пикового потребления», — рассказал он.