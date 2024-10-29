Метрополитен Новосибирска получит новые современные поезда

Одним из ключевых изменений станут широкие дверные проёмы. Вместо 1 208 мм, как у нынешних вагонов, новые составы будут иметь ширину 1 400 мм. Это увеличит пропускную способность на 17%. Внутри вагонов установят напольное покрытие, устойчивое к загрязнениям и скольжению, а также комфортные сиденья из износостойкой экокожи, разработанные с учётом анатомических особенностей.