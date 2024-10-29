Метрополитен Новосибирска получит новые современные поезда

В конце следующего года в Новосибирском метрополитене начнёт курсировать новый подвижной состав. Об этом стало известно на встрече губернатора области Андрея Травникова с представителями Сбербанка и компаниями, занимающимися производством новых вагонов.
Заместитель генерального директора ООО «ТМХ Городской транспорт» Максим Куликов рассказал о преимуществах новых пятивагонных составов. Он отметил, что 95% комплектующих для вагонов будут произведены в России, а также в Беларуси и Китае. Это позволит значительно снизить зависимость от импорта.
Одним из ключевых изменений станут широкие дверные проёмы. Вместо 1 208 мм, как у нынешних вагонов, новые составы будут иметь ширину 1 400 мм. Это увеличит пропускную способность на 17%. Внутри вагонов установят напольное покрытие, устойчивое к загрязнениям и скольжению, а также комфортные сиденья из износостойкой экокожи, разработанные с учётом анатомических особенностей.
Для повышения безопасности пассажиров предусмотрены защитные экраны между сиденьями и входной зоной, а также система очистки и обеззараживания воздуха. В вагонах будет специальное место для маломобильных пассажиров с кнопкой для связи с машинистом.
Условия работы для машинистов также будут улучшены. В кабине появятся эргономичные кресла с системой климат-контроля, а зеркала заднего вида будут оснащены дополнительными камерами видеонаблюдения. Эти меры направлены на то, чтобы машинисты могли сосредоточиться на своих обязанностях.
Андрей Травников подчеркнул важность интеграции новых поездов в систему «Безопасный город». Это позволит передавать данные с камер для видеоаналитики и повысить уровень безопасности в метрополитене.
Управляющий новосибирским отделением Сбербанка Александр Солоп добавил, что совместно с правительством области реализуются проекты по обновлению общественного транспорта. За последние два года было приобретено 200 новых троллейбусов и 58 троллейбусов с автономным ходом.
Реновация городского транспорта началась в 2022 году в рамках различных программ, включая национальные проекты. Также в этом году ожидается поступление 20 модернизированных трамвайных вагонов от совместного российско-белорусского предприятия.
Новые вагоны для метрополитена разрабатываются АО «Метровагонмаш» специально для Новосибирска. Поставщиком выступит ООО «ТМХ Городской транспорт», входящее в группу «Трансмашхолдинг», которая является одним из лидеров в России по производству подвижного состава для железных дорог и городского рельсового транспорта.