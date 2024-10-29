Рамзан Кадыров сообщил о возгорании крыши здания РУС в Гудермесе от атаки БПЛА

Беспилотники впервые смогли долететь до Чечни. Из-за атаки БПЛА начался пожар в местном университете спецназа имени Путина. Курирует вуз Адам Кадыров. Сам глава республики заявил, что огонь затронул пустое здание, никто не пострадал.
Российский университет спецназа имени В. В. Путина в чеченском Гудермесе подвергся атаке дронов, рассказал глава региона Рамзан Кадыров в Telegram.
«Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания… Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен», — уточнил Кадыров.
На кадрах с места происшествия видно, что сильно горела крыша одного здания, в небо валили клубы черного дыма. Сколько дронов участвовали в атаке, Кадыров не раскрыл. Минобороны России в последних сводках о сбитых БПЛА над Чечней не сообщало. Всего за ночь уничтожили семь беспилотников, из них два над Белгородской областью, два над Брянской, два над Курской областью и один — над акваторией Черного моря.
Кадыров подчеркнул, что работу университета спецназа из-за инцидента не останавливали. Следствие расследует произошедшее. ~Это первый случай, когда дроны долетели до Чечни.~
«850 километров по прямой. И туда добрался [президент Украины Владимир] Зеленский. Может и по Рамзану нашему теперь целиться», — прокомментировал политолог Сергей Марков.
Чем известен университет в Гудермесе.
Первый и единственный частный университет России по подготовке спецназа открыли в Чечне летом 2013 года по инициативе Кадырова. Изначально он назывался «Международный учебный центр сил специального назначения» и позиционировался как место, где чеченские силы смогут передать другим российским подразделениям опыт по борьбе с терроризмом. В 2015 году российская команда, которую подготовили инструктора университета, выиграла чемпионат мира среди силовых спецподразделений в Иордании, в котором участвовали, в частности, США и Китай.
«Это один из лучших центров подготовки спецназа в России и в мире», — обращает внимание Марков.
Университет готовит специалистов по различным дисциплинам тактической и специальной подготовки. Среди направлений IT-подготовка и военная журналистика. Всего центр занимает более 400 га, ~это комплекс из 95 зданий и сооружений~, включая «тактический город», водоем и взлетно-посадочную полосу.
Имя президента России Владимира Путина университету присвоили в этом году. Кадыров объявил о решении 20 февраля.
«Учитывая, что Владимир Владимирович поднял Россию с колен и стал гарантом Конституции, величия и независимости родины, для нас не было более достойного человека, в честь которого можно было бы назвать данное учреждение», — пояснил глава Чечни.
При этом он говорил, что центр изначально планировали назвать в честь Путина. Но для этого он сначала должен был «оправдать цель своего создания» и доказать пользу России. Последнее, по оценке Кадырова, видно на примере участия университета в СВО. За время конфликта ~в Гудермесе подготовили более 47 тыс. бойцов для фронта~, включая добровольцев, отчитывался Кадыров в августе 2024-го.
«Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять [на СВО]. Очень много добровольцев», — рассказывал Кадыров.
Весной 2024-го куратором университета стал на тот момент 16-летний сын Кадырова Адам. Глава Чечни указал, что подросток «тесно знаком с деятельностью» центра, поэтому отлично справится со своими обязанностями.
На Украине против руководителя университета Байбетара Вайханова летом 2024 года завели уголовное дело. Мужчину обвинили в «пособничестве в ведении агрессивной войны». Кадыров в ответ иронично пригласил СБУ приехать в Чечню.
«СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!», — написал глава региона в Telegram.