Рамзан Кадыров сообщил о возгорании крыши здания РУС в Гудермесе от атаки БПЛА

На кадрах с места происшествия видно, что сильно горела крыша одного здания, в небо валили клубы черного дыма. Сколько дронов участвовали в атаке, Кадыров не раскрыл. Минобороны России в последних сводках о сбитых БПЛА над Чечней не сообщало. Всего за ночь уничтожили семь беспилотников, из них два над Белгородской областью, два над Брянской, два над Курской областью и один — над акваторией Черного моря.