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Легкий снег и безветрие пообещали синоптики южноуральцам 30 октября

Температурные качели из минуса в плюс пока сохраняются.

Сейчас в Олбани: +2° 0 м/с 80% 766 мм рт. ст. +4°

В среду, 30 октября, жителей Челябинской области ожидает тихая и облачная, но с прояснениями погода, которая местами будет сопровождаться небольшим снегом. Такой прогноз сделали сегодня синоптики регионального гидрометцентра, передает корреспондент chel.aif.ru.

Предстоящей ночью температура воздуха повсеместно будет заметно ниже ноля — при прояснении вплоть до −9 градусов Цельсия. Днем, в зависимости от конкретной территории, столбики термометров будут показывать от ноля до +5 градусов.

В Челябинске пройдет легкий снежок, который, впрочем, быстро растает, потому что после ночного заморозка днем потеплеет до +4 градусов.