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Мошенник вернет жертве из Иркутской области украденные деньги

Аферисты назвались представителями банка.
Источник: Комсомольская правда

Жительница Баяндаевского района обратилась за помощью к правоохранителям. Рассказала, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ИА Тайшет 24 со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.

Пенсионерке позвонили «представители» банка и сообщили, что для сохранения денег необходимо отправить указанную сумму на якобы безопасный счет. Она доверилась аферистам и перечислила 122 тысячи рублей.

— Во время расследования уголовного дела установлено, что деньги поступили на банковский счет, открытый на имя жителя посёлка Горшечное Курской области, — рассказывают в агентстве.

Прокуратура обратилась в суд Курской области и потребовала, чтобы пенсионерке вернули украденные деньги, а также выплатили проценты. Суд требование удовлетворил, а значит, что женщина вернет то, что принадлежит ей по праву.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Иркутской области хотела вернуть украденные деньги, но второй раз напоролась на мошенников.