Мошенник вернет жертве из Иркутской области украденные деньги

Жительница Баяндаевского района обратилась за помощью к правоохранителям. Рассказала, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ИА Тайшет 24 со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.
Пенсионерке позвонили «представители» банка и сообщили, что для сохранения денег необходимо отправить указанную сумму на якобы безопасный счет. Она доверилась аферистам и перечислила 122 тысячи рублей.
— Во время расследования уголовного дела установлено, что деньги поступили на банковский счет, открытый на имя жителя посёлка Горшечное Курской области, — рассказывают в агентстве.
Прокуратура обратилась в суд Курской области и потребовала, чтобы пенсионерке вернули украденные деньги, а также выплатили проценты. Суд требование удовлетворил, а значит, что женщина вернет то, что принадлежит ей по праву.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Иркутской области хотела вернуть украденные деньги, но второй раз напоролась на мошенников.