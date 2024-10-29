Финалистки проекта «Река талантов» выступят в Нижегородской филармонии

Финалистки проекта «Река талантов» выступят в среду, 30 октября, в Нижегородской филармонии. Проект, раскрывающий молодые таланты, ежегодно проводит Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина.
В совместной программе с Академическим симфоническим оркестром филармонии выступят лауреат международных конкурсов, арфистка Яна Петрова и лауреат всероссийского конкурса, пианистка Полина Дружинина.
В программе ожидаются: концерт для арфы Глиэра, третий фортепианный концерт Прокофьева и увертюра «Гебриды, или Фингалова пещера» Мендельсона. Дирижером выступит Георгий Сибилев.
Полина Дружинина, которая исполнит партию на фортепиано, является студенткой Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и лауреатом II премии VIII Открытого Всероссийского конкурс молодых исполнителей фортепианной музыки «Мерзляковка приглашает друзей». Яна Петрова (арфа) — учащаяся средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и лауреат III премии II Международного конкурса «Tutte Le Corde».
До этого, 30 октября 2022 года, Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством Сергея Ролдугина провел концерт финалистов предыдущего всероссийского проекта «Река талантов». В совместной программе с симфоническим оркестром филармонии прозвучали вариации на тему рококо для виолончели с оркестром Чайковского, Первый флейтовый концерт Моцарта и увертюра в итальянском стиле ре мажор Шуберта.