Финалистки проекта «Река талантов» выступят в Нижегородской филармонии

До этого, 30 октября 2022 года, Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством Сергея Ролдугина провел концерт финалистов предыдущего всероссийского проекта «Река талантов». В совместной программе с симфоническим оркестром филармонии прозвучали вариации на тему рококо для виолончели с оркестром Чайковского, Первый флейтовый концерт Моцарта и увертюра в итальянском стиле ре мажор Шуберта.