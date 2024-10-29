«Просто королева или императрица!» Певица Ирина Дорофеева сразила невероятным костюмом от белорусских дизайнеров

Впрочем, очень скоро Ирина Дорофеева поделилась видео, которое тоже сделано на открытом воздухе, в центре Минска, около Дворца Республики. Певица идет по узнаваемым местам Минска, на ней — совершенно роскошный костюм, настоящее произведение искусства, основным акцентом которого является уникальная вышивка.