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«Просто королева или императрица!» Певица Ирина Дорофеева сразила невероятным костюмом от белорусских дизайнеров

Певица Ирина Дорофеева сразила невероятным костюмом от белорусских дизайнеров.

Источник: Комсомольская правда

Певица, заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева порадовала своих многочисленных поклонников новым образом: вариации на тему национального костюма с уникальной вышивкой фолловеры оценили «на ура!» Впрочем, обо всем по порядку.

Этой осенью Ирина Дорофеева, кажется, бывает дома крайне редко: гастроли по городам Беларуси, концерты, встречи со всегда благожелательно настроенным зрителем.

Выглядит Ирина Дорофеева совершенно роскошно, ну, а недавняя встреча с коллегами в закулисье, которую певица показала поклонникам у себя в соцсети, имела эффект засиявшего в небе салюта. Алена Ланская, Ирина Дорофеева, певица Жанет, в элегантных концертных платьях буквально парят, двигаясь летящей походкой.

Невероятно красивое трио белорусских певиц. Фото: личная страница Ирины Дорофеевой в соцсети.

«Есть такая профессия…», — подписала видео Ирина Дорофеева.

В комментариях — восторги. «Три музы, нимфы, красотки!», «Прямо наша белорусская ВиаГра!», — написал кто-то из поклонников. Ирина Дорофеева в ответ поставила несколько одобрительных смайлов.

Чуть позже на своей странице Ирина поделилась вот таким снимком.

Осеннее настроение — отличное. Фото: личная страница Ирины Дорофеевой в соцсети.

«Вот такую! Золотую! Осень я люблю!!!», — со смайлами написала певица (к слову, вот тут рассказываем, что изменится в Беларуси с 1 ноября 2024 года).

Был и вот такой снимок, сделанный на «Дожинках» в Воложине. Костюм Ирины — сложный, многослойный.

Этой осенью певица в постоянных разъездах. Фото: личная страница Ирины Дорофеевой в соцсети.

«Отпраздновали “Дожинки”. Как всегда чудесное настроение, солнечная погода, благожелательный прием! Люблю концерты под открытым небом на свежем воздухе!» — призналась певица.

Впрочем, очень скоро Ирина Дорофеева поделилась видео, которое тоже сделано на открытом воздухе, в центре Минска, около Дворца Республики. Певица идет по узнаваемым местам Минска, на ней — совершенно роскошный костюм, настоящее произведение искусства, основным акцентом которого является уникальная вышивка.

«Примерила новый наряд от дизайнера Анастасии Фалькович», — написала певица, имея в виду белорусского мастера, которая создает лимитированные коллекции современной одежды в национальном стиле.

Костюм с национальным колоритом. Фото: личная страница Ирины Дорофеевой в соцсети.

Наряд, действительно, стильный, с концентрированным национальным колоритом, и, вместе с тем, вполне функциональный: хоть сейчас на сцену.

«Богиня! Прыгажуня! Люблю, ценю!», — написала в комментариях сама дизайнер Анастасия Фалькович.

«Взаимно, Настюша! Чувствую себя роскошницей!» — ответила на это Ирина Дорофеева.

Певица активно ведет свой аккаунт. Фото: личная страница Ирины Дорофеевой в соцсети.

В комментариях — листопад восторга: «Как вам идет этот наряд!», «Нереально, стильно, просто улет!», «Это божественно!».

«Два в одном! Просто королева или императрица! Такая простая и такая величественная!», — такое мнение поклонницы Ирина Дорофеева оценила лайком.

Ранее мы писали о том, что «Мисс Беларусь» Элеонора Качаловская сказала о своей программе на «Мисс Вселенная» в Мексике (тут про это).