Строительный эксперт рассказал, сколько стоит ремонт в квартире в 2024 году

Если говорить о бизнес-уровне, то тут цены варьируются от пяти до двенадцати тысяч рублей за «квадрат». По словам эксперта, демонтаж и перепланировка могут стоить от одной тысячи до пяти тысяч за квадратный метр. Стоимость установки перегородок начинается от тысячи. Укладка напольного покрытия обойдется полторы-четыре тысячи рублей. Вставить новое окно или дверь — от восьми до пятнадцати тысяч за штуку.