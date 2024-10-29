Строительный эксперт рассказал, сколько стоит ремонт в квартире в 2024 году

Ремонт в квартире в 2024 году обойдется в три-пять тысяч рублей за один квадратный метр. Расценки озвучил строительный эксперт, сообщает moika78.ru.
В эконом-вариант входит косметический ремонт, замена напольного покрытия, покраска потолков и стен.
Если говорить о бизнес-уровне, то тут цены варьируются от пяти до двенадцати тысяч рублей за «квадрат». По словам эксперта, демонтаж и перепланировка могут стоить от одной тысячи до пяти тысяч за квадратный метр. Стоимость установки перегородок начинается от тысячи. Укладка напольного покрытия обойдется полторы-четыре тысячи рублей. Вставить новое окно или дверь — от восьми до пятнадцати тысяч за штуку.
С электрикой за одну точку придется выложить от 500 рублей. На чистовую отделку уйдет от полутора тысяч за квадратный метр. Потолок ремонтировать будет дороже — от пяти до тридцати тысяч рублей.
Не стоит забывать, отмечает эксперт, что указанные оценки приводятся в усредненном виде, и могут варьироваться в зависимости от многих факторов.