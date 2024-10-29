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Факторы риска инсульта: что нужно знать каждому

Сегодня, 29 октября 2024 года, отмечается Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day). В связи с этим в Министерстве здравоохранения Казахстана напомнили, как вовремя распознать болезнь и предотвратить ее, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как отметили в ведомстве, для того, чтобы снизить риск инсульта, население должно знать и понимать факторы риска, а также методы профилактики.

«Основные причины возникновения инсульта включают повышенное артериальное давление, сахарный диабет, высокий уровень холестерина, низкую физическую активность, ожирение, курение, мерцательную аритмию и другие заболевания. Очень важно распознавать первые признаки инсульта и помнить, что специфическая медицинская помощь наиболее эффективна в так называемое “терапевтическое окно” — первые 4,5 часа с момента появления симптомов».

Пресс-служба МЗ РК

Как распознать первые признаки инсульта и своевременно вызывать скорую помощь?

  1. Face — лицо, которое опускается или сползает на одну сторону (онемение), человек не может улыбнуться.
  2. Arms — слабость в одной руке (появление мышечной слабости), рука падает, как плеть.

В Минздраве подчеркнули, что инсульт занимает одно из ведущих мест в мире по заболеваемости, смертности и инвалидности.

«Масштаб проблемы для Казахстана трудно переоценить: ежегодно более 40 тыс. человек переносят инсульт, а в 2023 году этот показатель вырос до 45 тыс. Более половины перенесших инсульт становятся инвалидами, и практически все они нуждаются в посторонней помощи».

Пресс-служба МЗ РК.

История World Stroke Day началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила инсульт глобальной эпидемией. С тех пор World Stroke Day отмечается ежегодно 29 октября.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

здоровье