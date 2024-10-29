Факторы риска инсульта: что нужно знать каждому

«Масштаб проблемы для Казахстана трудно переоценить: ежегодно более 40 тыс. человек переносят инсульт, а в 2023 году этот показатель вырос до 45 тыс. Более половины перенесших инсульт становятся инвалидами, и практически все они нуждаются в посторонней помощи».