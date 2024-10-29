На Алтае впервые обнаружили реликтовых арктических пиявок

Считается, что аркто-альпийские ареалы формировались под влиянием сильных климатических колебаний в плейстоцене и голоцене. «Арктические организмы, которые живут на равнинных территориях Арктики, они в значительной части возникли в высокогорьях. В Центральной Азии, например. Скажем, растения, характерные для тундровой зоны, это как раз виды, которые вышли из горных тундр, — добавил собеседник агентства. — Ну и эта пиявка, очевидно, выходец из какого-то горного убежища, где она возникла. И дальше, когда арктическая зона сформировалась около 3 млн лет назад, как природная циркумполярная зона, вот эта пиявка уже туда вышла».