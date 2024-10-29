В Ростовской области 15 тысяч квартир и домов оборудованы «тревожной кнопкой»

Как зарождалась служба вневедомственной охраны? Какие задачи сегодня стоят перед сотрудниками? И какие задержания проводили в последнее время бойцы?
Об этом и многом другом в эфире передачи «Люди в погонах» на радио «Комсомольская правда Ростов-на-Дону» (89.8 FM) мы поговорили с начальником Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Ростовской области, полковником полиции Алексеем Невтриносовым.
Начальник Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Ростовской области, полковник полиции Алексей Невтриносов. Дмитрий КУТЕПОВ.
ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ.
— 29 октября — Дня образования вневедомственной охраны. Но ведь зарождалась она еще во времена советской милиции?
— Да, и в этом году отмечает свою 72-ю годовщину со дня образования. Так, 29 октября 1952 года Совет Министров СССР принял постановление, на основании которого при органах милиции была создана вневедомственная наружная сторожевая служба охраны. Ее главной задачей стала охрана объектов, независимо от ведомственной принадлежности.
Первые отделения охраны при районных органах внутренних дел в Ростовской области были сформированы в Ростове-на-Дону, Таганроге и Новочеркасске. За более чем 70-летнюю историю служба вневедомственной охраны на Дону прошла тернистый, но стремительный путь развития: от сторожевой охраны магазинов и уличных ларьков до охраны важнейших объектов жизнеобеспечения, банков, квартир граждан технически оснащенными и вооруженными профессионалами.
— Алексей Валерьевич, какие задачи сегодня стоят перед сотрудниками?
— Функции вневедомственной охраны никогда не ограничивались одной лишь охранной деятельностью государственной защиты имущества физических и юридических лиц. Сотрудники управления принимают активное участие в охране общественного порядка во время праздников, народных гуляний и других массовых мероприятий. Осуществляют ночное патрулирование улиц.
29 октября 1952 года Совет Министров СССР принял постановление, на основании которого при органах милиции была создана вневедомственная наружная сторожевая служба охраны. Фото: Архив Управления вневедомственной охраны по РО.
А, порой, даже быстрее оперативных служб прибывают на место происшествия, приходят на помощь, задерживают преступников, находят потерявшихся людей и спасают от несчастных случаев. Плюс занимаются вопросами антитеррористической защищенности объектов всех форм собственности.
— А экипажи вневедомственной охраны сегодня единственные из силовых служб, кто патрулирует территорию Ростова круглосуточно?
— Среди подразделений Росгвардии — да. Но кроме нас на улицах города дежурят сотрудники МВД. Задачи у нас с ними разные, но цель одна — всестороннее обеспечение безопасности граждан и их имущества от преступных посягательств.
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ.
— Какие задержания за последнее время приходилось проводить сотрудникам?
— Разные. Но в последнее время все-таки чаще это задержания граждан, совершивших административные правонарушения: мелкое хулиганство или хищение. Но, в то же время, бывают и такие, которые сопряжены с риском для жизни.
Например, в апреле на один из пунктов централизованной охраны поступил сигнал тревоги от одного из ростовских медучреждений. По приезду на место сотрудниками группы задержания был обезврежен гражданин. Мужчина нанес 11 колото-резанных ранений соседу по палате, от которых потерпевший скончался. И ранил и еще одного человека. Его задержали и доставили в дежурную части одного из подразделений МВД для дальнейших следственных действий.
За более чем 70-летнюю историю служба вневедомственной охраны на Дону прошла тернистый, но стремительный путь развития. Фото: Архив Управления вневедомственной охраны по РО.
— Опасная работа…
— Я всегда говорил, что вневедомственная охрана — это самое специальное подразделение из всех спецподразделений. В отличие от того же спецназа, выезжая на сработавшую сигнализацию, они никогда не знают наверняка, с чем именно придется столкнуться. А это может быть и вооруженное сопротивление, и угрозы для их жизней или жизней граждан. И нашим сотрудникам всегда нужно быть готовым, к тому, что решение нужно будет принимать быстро, ориентируясь на месте по той обстановке, которая там складывается.
— Наверняка, и физическая подготовка должна быть очень серьезной?
— И физическая и, самое главное — морально-волевая. Нужно правильно и грамотно в любой ситуации принимать соответствующие ей, порой, очень сложные и тяжелые решения — вплоть до решения открыть огонь на поражение. Это тоже требует определенных качеств и определенных навыков.
Подготовка должна быть очень серьезной. Фото: Архив Управления вневедомственной охраны по РО.
30 ЗАДЕРЖАНИЙ.
— Наверное, сложнее всего было в 90-е? Тогда пик преступности составляли кражи из квартир или из офисов. Тащили все, включая бытовую и офисную технику. И спасением считалось установить в квартире сигнализацию вневедомственной охраны. А как сейчас?
— И сейчас. Под нашей охраной находятся почти 15 тысяч квартир и домов граждан и более шести тысяч объектов по Ростовской области. Особенно востребована услуга экстренного вызова наряда — так называемая «тревожная кнопка». Не требуется набирать номер, вызывать оператора и объяснять, что происходит. Достаточно нажать кнопку тревожной сигнализации и в течение минимального количества времени на место прибывает специальный вооруженный и экипированный наряд. Кнопка рассчитана на то, чтобы упредить опасные последствия. Чтобы наряд быстрее прибыл и быстрее пресек действия преступника.
Только за последнее время в местах проживания граждан, оборудованных кнопкой тревожной сигнализации, сотрудники вневедомственной охраны задержали более 30 правонарушителей, пытавшихся проникнуть преимущественно на территорию частных домов. Были и задержания в квартирах.
— А кроме квартирных воров кого задерживали в последнее время?
— Один из недавних случаев — сработала кнопка тревожной сигнализации на одном из автозаправочных комплексов. По прибытию на место сотрудники установили, что неизвестный под угрозой ножа забрал у работников автозаправки деньги и пытался скрыться. По горячим следам бойцы задержали нападавшего.
Другой случай — тоже весьма характерный для наших будней. В июне экипаж группы задержания проводил инструктаж по антитеррору в одной из ростовских школ. Прибежал охранник и сообщил, что горит соседнее здание. Поскольку наши сотрудники были ближе всего к месту происшествия, они незамедлительно поспешили на помощь, организовав эвакуацию людей с места возгорания и дождались коллег из МЧС.
Подготовка должна быть очень серьезной. Фото: Архив Управления вневедомственной охраны по РО.
В РЕАЛИЯХ НОВОГО ВРЕМЕНИ.
— Куда нужно обратиться, чтобы установить сигнализацию с подключением к пульту вневедомственной охраны?
— В ближайшее к вам подразделение вневедомственной охраны. Все координаты есть на нашем официальном сайте Либо — в дежурную часть Управления вневедомственной охраны — она работает круглосуточно.
— С учетом новых современных реалий появились ли у ваших сотрудников новые задачи и обязанности?
— Одной из задач — участие в плановых проверках объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии в соответствии с постановлением Правительства РФ. И участие в межведомственной комиссии по антитеррористической защищенности таких объектов.
Сотрудники вневедомственной охраны при обследовании и категорировании этих объектов дают экспертную оценку состоянию инженерно-технической укрепленности и уровню антитеррористической защищенности. В этой связи на них возложены полномочия по привлечению физических и юридических лиц к административной ответственности за неисполнение требований к антитеррористической защищенности объектов. И с этого года введена уголовная ответственность за подобное нарушение.
— Что вы пожелаете личному составу?
— От имени руководства Управления вневедомственной охраны по Ростовской области и от себя лично поздравляю весь личный состав и ветеранов службы с профессиональным праздником. Желаю никогда не терять веры в себя и в то важное благое дело, которому мы служим. Продолжать нести свою службу. Хранить в себе исключительно высокие моральные качества. Здоровья вам и вашим близким. Благополучия в семьях, успехов в повседневной деятельности и профессиональных достижений!