В Ростовской области 15 тысяч квартир и домов оборудованы «тревожной кнопкой»

— Я всегда говорил, что вневедомственная охрана — это самое специальное подразделение из всех спецподразделений. В отличие от того же спецназа, выезжая на сработавшую сигнализацию, они никогда не знают наверняка, с чем именно придется столкнуться. А это может быть и вооруженное сопротивление, и угрозы для их жизней или жизней граждан. И нашим сотрудникам всегда нужно быть готовым, к тому, что решение нужно будет принимать быстро, ориентируясь на месте по той обстановке, которая там складывается.