«Победительница получает годовой контракт и большой призовой пакет!» Мисс Беларусь Элеонора Качаловская рассказала, с какой программой отравилась в Мексику на конкурс «Мисс Вселенная»

Обладательница титула «Мисс Беларусь-2023» Элеонора Качаловская рассказала, с какой программой отравилась в Мексику на конкурс «Мисс Вселенная».
Как мы писали ранее, участие Элеоноры Качаловской в конкурсе «Мисс Вселенная» станет первым опытом Беларуси в этом шоу красоты и грации планетарного масштаба. Рано утром во вторник, 29 октября 2024 года, Элеонора отправилась в путь-дорогу. Выезд состоялся еще в темное время суток: «До встречи, родная и любимая Беларусь», — написала Элеонора.
Девушка на несколько недель простилась с Минском. Фото: соцсети.
Затем был — хороший знак — рассвет и первые лучи солнца в аэропорту «Минск». Словом, путешествие — а конкурс «Мисс Вселенная» пройдет в далекой и жаркой Мексике — началось.
Белорусская команда отправилась на конкурс в замечательном настроении. Фото: соцсети.
Ну, а до этого в аккаунте организаторов участия Беларуси в «Мисс Вселенная» в деталях и подробностях рассказали о программе, с которой Элеонора участвует в конкурсе. В фокусе внимания — благотворительность и инклюзия.
Элеонора пообещала фолловерам рассказывать обо всем происходящем. Фото: соцсети.
«Принцип инклюзии в образовании в Республике Беларусь является одним из стратегических направлений реализации права каждого ребенка на образование и полноценное включение в социум. Элеонора уже не первый год идет по тропе инклюзии и помогает не только детям, подросткам, но и взрослым людям с особенностями психофизического развития, даря им новые возможности для развития и самореализации», — сообщили организаторы.
Накануне отъезда девушка слегка простыла. Фото: соцсети.
Чуть позже в аккаунте рассказали о том, что Элеонора Качаловская давно и последовательно занимается благотворительностью.
«Благотворительность — это не просто акт щедрости, но и глубокое проявление человечности, которое объединяет общество в едином порыве. В условиях современных реалий, когда социальные разрывы становятся все более заметными, значимость добрых дел возрастает многократно. Элеонора, как никто другой, поддерживает и понимает эту мысль, поэтому за ее плечами множество различных благотворительных проектов, к которым она подходит со всей душой и сердцем», — рассказали организаторы о позиции Элеоноры Качаловской.
Так или иначе, но конкурс «Мисс Вселенная» стремительно приближается, уже очень скоро Элеонора станет участницей-дебютанткой.
Фолловеры в соцсетях поддерживают ее: «Вы победите! Очаруйте всех!».
Поклонники поддерживают красавицу-белоруску. Фото: соцсети.
Поинтересовались подписчики и тем, что же является главным призом на «Мисс Вселенная», который, в случае победы, достанется именно Элеоноре.
Дорога предстоит дальняя. Фото: соцсети.
«Победительница получает контракт сроком на один год и большой призовой пакет, в который входит денежный приз, ежемесячная зарплата, услуги стилистов, гардероб, двухлетнее обучение на актерских курсах в New York Film Academy с выплачиваемой стипендией».
Призы на конкурсе весьма существенны. Фото: соцсети.
Но и это еще не все бонусы…
«Мисс Вселенная» целый год проживает в элитном районе Нью Йорка в апартаментах, выделенных ей организаторами. Победительница ездит по миру с благотворительной деятельностью и посещает в качестве жюри национальные конкурсы красоты".
Элеонору ждет немало ответственных дней. Фото: соцсети.
Словом, победа в «Мисс Вселенная» — квантовый скачок в карьере любой красавицы. Финал конкурса — в субботу, 16 ноября 2024 года. Именно тогда будут выбраны топ-5 и, собственно говоря, победительница. У Элеоноры Качаловской — все шансы.
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