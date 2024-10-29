«Победительница получает годовой контракт и большой призовой пакет!» Мисс Беларусь Элеонора Качаловская рассказала, с какой программой отравилась в Мексику на конкурс «Мисс Вселенная»

«Благотворительность — это не просто акт щедрости, но и глубокое проявление человечности, которое объединяет общество в едином порыве. В условиях современных реалий, когда социальные разрывы становятся все более заметными, значимость добрых дел возрастает многократно. Элеонора, как никто другой, поддерживает и понимает эту мысль, поэтому за ее плечами множество различных благотворительных проектов, к которым она подходит со всей душой и сердцем», — рассказали организаторы о позиции Элеоноры Качаловской.