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Выйдет сборник музыки к восьми фильмам о Гарри Поттере

Бокс-сет из 16 пластинок с саундтреками к киносаге о мальчике-волшебнике Гарри Поттере увидит свет 29 ноября. Релиз состоится на лейбле Rhino Entertainment, входящем в состав Warner Music Group.

Источник: Звук

Бокс-сет из 16 пластинок с саундтреками к киносаге о мальчике-волшебнике Гарри Поттере увидит свет 29 ноября. Релиз состоится на лейбле Rhino Entertainment, входящем в состав Warner Music Group.

Сборник содержит более 10 часов музыки, написанной Джоном Уильямсом, Патриком Дойлом, Николасом Хупером и Александром Деспла, сообщает Rolling Stone. Набор доступен в четырех цветах, соответствующих каждому из четырех факультетов школы Хогвартс.

Первая часть серии фильмов по фэнтези-романам Джоан Роулинг вышла в 2001 году. Ее композитором выступил Джон Уильямс, он же написал саундтрек к двум последующим лентам. Произведения американца к картинам «Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) были номинированы на «Оскар» за лучшую оригинальную музыку.

Ранее стало известно, что Stray Kids и Twenty One Pilots выпустят композиции к мультсериалу «Аркейн».