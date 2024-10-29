Выйдет сборник музыки к восьми фильмам о Гарри Поттере

Бокс-сет из 16 пластинок с саундтреками к киносаге о мальчике-волшебнике Гарри Поттере увидит свет 29 ноября. Релиз состоится на лейбле Rhino Entertainment, входящем в состав Warner Music Group.
Сборник содержит более 10 часов музыки, написанной Джоном Уильямсом, Патриком Дойлом, Николасом Хупером и Александром Деспла, сообщает Rolling Stone. Набор доступен в четырех цветах, соответствующих каждому из четырех факультетов школы Хогвартс.
Первая часть серии фильмов по фэнтези-романам Джоан Роулинг вышла в 2001 году. Ее композитором выступил Джон Уильямс, он же написал саундтрек к двум последующим лентам. Произведения американца к картинам «Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) были номинированы на «Оскар» за лучшую оригинальную музыку.
Ранее стало известно, что Stray Kids и Twenty One Pilots выпустят композиции к мультсериалу «Аркейн».