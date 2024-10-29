Выйдет сборник музыки к восьми фильмам о Гарри Поттере

Первая часть серии фильмов по фэнтези-романам Джоан Роулинг вышла в 2001 году. Ее композитором выступил Джон Уильямс, он же написал саундтрек к двум последующим лентам. Произведения американца к картинам «Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) были номинированы на «Оскар» за лучшую оригинальную музыку.