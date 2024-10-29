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Более 520 новых случаев зарежения коронавирусом зарегистрировали в Башкирии

Оперштаб озвучил недельные данные.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как поменялась статистика заболеваемости коронавирусом в Башкирии за неделю. По данным федерального оперштаба, показатель инфицирования вырос на 523 случая, из них 48 закончились госпитализацией пациентов.

С 21 по 27 октября опасный вирус побороли еще 414 человек. Они были снять с медицинского учета после сдачи отрицательного теста на ковид.

Новых смертей за указанный период зарегистрировано не было.

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