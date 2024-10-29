В Ростовской области за скрытые номера на машинах оштрафовали уже 30 водителей

— Если используются специальные устройства, нарушителю грозит лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет. За езду без номеров или сокрытие их различными материалами положен штраф до 5 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит лишение прав на срок до 1,5 лет, — прокомментировали в Госавтоинспекции.