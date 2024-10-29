В Ростовской области за скрытые номера на машинах оштрафовали уже 30 водителей

В Ростовской области с середины октября за скрытые номера на машинах оштрафовали уже 30 водителей. Такую меру воздействия начали применять после корректировки статьи 12.2 КоАП, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Теперь водителей могут привлекать к ответственности, если номера их машин намеренно скрыты бумагой, листьями и другими похожими предметами, а также специальными устройствами-перевертышами.
— Если используются специальные устройства, нарушителю грозит лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет. За езду без номеров или сокрытие их различными материалами положен штраф до 5 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит лишение прав на срок до 1,5 лет, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
При этом пока нет строго определенного решения для ситуаций, когда знак закрыт грязью или снегом. В таких случаях вопрос будет решаться индивидуально. Автоинспекторы подчеркивают, что сейчас еще ведется наработка административной практики.
— Доказательством использования устройств для сокрытия госномеров может выступать видеозапись или фотография, которая приобщается к материалам административного дела, — разъяснили водителям.
Важная деталь: если машина без номеров или с закрытыми номерами припаркована, и это сделано без нарушения правил, владельца не привлекут к ответственности. Это связано с тем, что закон разделяет понятия «управление транспортом» и «нахождение транспорта на парковке».