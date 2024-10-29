Небоскребы и старинные особняки: какие дома Екатеринбурга попали на новую купюру в 5000 рублей

Слева от цирка еще одно знаковое здание города — гостиница Исеть. Ее построили в начале 1930-х. Изначально планировалось, что это будет общежитие для одиноких сотрудников НКВД. Оно так и называлось в ту пору «Дом образцового быта для малосемейных и одиноких». В 1962 году уже здесь была открыта гостиница, которая изначально называлась «Спорт». Здание интересно своей необычной формой в виде подковы. По легенде, это вовсе не подкова, а серп. Якобы строилось с прицелом на то, что если Иосиф Сталин будет пролетать над Свердловском, то увидит сверху, в центре города здания в форме серпа и молота.