Небоскребы и старинные особняки: какие дома Екатеринбурга попали на новую купюру в 5000 рублей

В Свердловской области начали поступать в обращение обновленные банкноты в 5000 рублей — те самые, на которых можно увидеть достопримечательности Екатеринбурга. Правда, в Банке России отмечают, что пока таких банкнот немного.
— Они вводятся в оборот постепенно, по мере исчерпания запасов привычных всем пятитысячных, заменяя изношенные, ветхие купюры, — прокомментировали в отделе по связям с общественностью Уральского ГУ Банка России. — Со временем все банкноты образца 1997 года таким естественным путем будут заменены. Но на это уйдет не один год.
В Банке России напоминают, что сейчас в наличном обращении находится три вида пятитысячных банкнот. Во-первых, те, что были выпущены по образцу 1997 года — с Хабаровском. Во-вторых, ее модификация 2010 года, где тоже были изображены достопримечательности Хабаровска. В-третьих, новая банкнота 2023 года, где с одной стороны достопримечательности Челябинска, а с другой виды Екатеринбурга.
— Обновленные банкноты являются законным средством платежа, их обязаны принимать все организации, работающие с наличными деньгами, — уточняют в Уральском ГУ Банка России. — Обращаем ваше внимание, что специально обменивать купюры, которые есть у вас на руках, на новые, модернизированные, не надо. Все они одинаково платежеспособны.
ЧТО ИЗОБРАЖЕНО НА КУПЮРЕ.
Рассмотрим внимательнее только ту сторону банкноты, которая изображает достопримечательности Екатеринбурга.
Стела «Европа — Азия».
Ключевая достопримечательность это стела «Европа — Азия». Вернее та из них, что, стоит на 17 километре Московского тракта. Ее открыли в августе 2004 года. В обелиск были заложены камни с мыса Рок и мыса Дежнева. Это две крайних точки Европы и Азии. Первая находится в Португалии на Пиренейском полуострове, вторая — в России на Чукотском полуострове.
Дом Севастьянова.
Один из самых узнаваемых особняков Екатеринбурга. Находится на пересечении улиц Ленина и Горького. Впервые он упоминается в документах в 1817 году. Здание сменило несколько владельцев, пока в 1860-м не стало принадлежать владельцу золотых приисков Николаю Севастьянову. По легенде, он хотел покрыть крышу золотом, но власти ему не разрешили этого, так как золотом принято покрывать только купола храмов. А за гордыню его якобы заставили ходить в чугунных галошах. После него особняк перешел в казну. До 1917 года здесь работал Екатеринбургский окружной суд. В 2009 году перед саммитом ШОС здание реконструировали. Сейчас здесь находится резиденция губернатора Свердловской области.
Екатеринбургский цирк.
Позади стелы с левой стороны можно увидеть городской цирк. Это не первое здание цирка, которое было в Екатеринбурге, но самое яркое из них. Благодаря запоминающемуся куполу, оно даже стало одним из символов города. Он открылся 1 февраля 1980 года. Но по воспоминаниям артистов, первые представления здесь начали давать еще при строительстве. Зрителями были рабочие на обеденный перерыв к которым приходили артисты. А необычный купол позволял убрать из зрительного зала опоры, балки и столбы, без которых нельзя было обойтись в старом здании.
Главпочтамт.
Рядом с цирком можно разглядеть здание Главпочтамта, который находится на проспекте Ленина, 39. Здание в стиле конструктивизма было построено еще в 1930-х. По легенде, его строили с прицелом на то, что своей формой оно будет напоминать трактор. И если присмотреться к силуэту здания, то действительно что-то такое разглядеть можно.
Гостиница «Исеть».
Слева от цирка еще одно знаковое здание города — гостиница Исеть. Ее построили в начале 1930-х. Изначально планировалось, что это будет общежитие для одиноких сотрудников НКВД. Оно так и называлось в ту пору «Дом образцового быта для малосемейных и одиноких». В 1962 году уже здесь была открыта гостиница, которая изначально называлась «Спорт». Здание интересно своей необычной формой в виде подковы. По легенде, это вовсе не подкова, а серп. Якобы строилось с прицелом на то, что если Иосиф Сталин будет пролетать над Свердловском, то увидит сверху, в центре города здания в форме серпа и молота.
ДИВС.
Справа от стелы «Европа-Азия» на купюре можно увидеть Дворец игровых видов спорта «Уралочка». Он появился на берегу городского пруда в 2003 году. На торжественном открытии тогда присутствовали Вячеслав Фетисов и Борис Ельцин с супругой Наиной.
Небоскребы.
На заднем плане можно увидеть сразу пять современных высоток Екатеринбурга. Слева направо: деловой дом «Демидов» (высота 134,95 метров вместе с короной), башня «Исеть» (высота 212,8 метров вместе с короной), бизнес-центр «Саммит» (94 метра), небоскреб «Высоцкий» (высота 188,3 метра), жилой комплекс на улице Николая Никонова, 21 (высота 86 метров).