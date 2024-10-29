В Омске появится большой центр настольного тенниса

«Большая честь объявить о том, что центр подготовки спортсменов, и не только, по настольному теннису будет в ближайшее время построен в Омске. Прекрасный регион, явно видна рука хозяина. Поэтому хотелось бы своим небольшим вкладом обеспечить создание комфортных условий для досуга всех граждан, независимо от возраста и профессиональных навыков. Благодарен Губернатору за то, что доверил, а наша Федерация не подведёт», — в свою очередь отметил Александр Бабаков.