В Омске появится большой центр настольного тенниса

В Омске уже в следующем году появится Центр настольного тенниса. Сегодня в основу строящегося здания заложили первый камень. В церемонии приняли участие Губернатор Омской области Виталий Хоценко и заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, руководитель Федерации настольного тенниса Александр Бабаков.
Как сообщил глава региона в своём Telegram-канале, строительство объекта планируется завершить на территории спортивного комплекса «Сибирский нефтяник» к 2025 году. Центр настольного тенниса будет представлять собой комплекс из двух быстровозводимых блоков, объединённых в одно здание.
«В нашем регионе активно развиваются различные виды спорта: индивидуальные, командные, для мальчиков и девочек. Настольный теннис очень популярен в области, им занимаются более 5000 человек. Уверен, что центр будет востребован», — подчеркнул Виталий Хоценко.
«Большая честь объявить о том, что центр подготовки спортсменов, и не только, по настольному теннису будет в ближайшее время построен в Омске. Прекрасный регион, явно видна рука хозяина. Поэтому хотелось бы своим небольшим вкладом обеспечить создание комфортных условий для досуга всех граждан, независимо от возраста и профессиональных навыков. Благодарен Губернатору за то, что доверил, а наша Федерация не подведёт», — в свою очередь отметил Александр Бабаков.