В Самаре возобновится процесс по делу о колее на Московском шоссе

В апреле 2022 года чиновники обратились в суд с иском к ООО «СамараТрансСтрой», которое проводило реконструкцию Московского шоссе по госконтракту от 5 октября 2015 года. После ремонта на дороге образовалась колея.
В областном минтрансе пришли к выводу, что дефекты на проезжей части образовались из-за некачественного ремонта. В феврале 2024 года Арбитражный суд Самарской области обязал ООО «СамараТрансСтрой» за 30 дней за свой счет по гарантийным обязательствам устранить колею на дороге.
В апреле 2024 года это решение устояло и в апелляции. Однако в июле Арбитражный суд Поволжского округа отменил это постановление и направил дело на новое рассмотрение. Кассация пришла к выводу, что чиновники не смогли доказать виновность подрядчика в некачественном ремонте. А Верховный суд РФ, в который подал жалобу областной минтранс, не усмотрел нарушений в решении нижестоящих инстанций.