В Самаре возобновится процесс по делу о колее на Московском шоссе

В апреле 2024 года это решение устояло и в апелляции. Однако в июле Арбитражный суд Поволжского округа отменил это постановление и направил дело на новое рассмотрение. Кассация пришла к выводу, что чиновники не смогли доказать виновность подрядчика в некачественном ремонте. А Верховный суд РФ, в который подал жалобу областной минтранс, не усмотрел нарушений в решении нижестоящих инстанций.