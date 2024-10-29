В первоуральскую больницу после жалоб сотрудников прибыл министр Андрей Карлов

Напомним, в Первоуральске врачи городской больницы составили коллективное обращение к президенту Владимиру Путину и в аппарат полпреда президента в УрФО на начмеда Юрия Антониади. Кроме того, они пожаловались на дефицит кадров и плохие условия труда. По данным СМИ, подписи якобы поставили более 80 медиков, а из больницы уволились 31 врач и 80 человек среднего медперсонала.