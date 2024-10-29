В первоуральскую больницу после жалоб сотрудников прибыл министр Андрей Карлов

Как сообщили в областном департаменте информационной политики, главврач Александр Рожин доложил министру, что медучреждение работает в штатном режиме, а укомплектованность специалистами позволяет оказывать всю необходимую пациентам помощь.
«Совершил небольшой врачебный обход. Лечение выполняется грамотно. У больных к оказанию помощи претензий нет. Все делается на очень высоком уровне», — отметил господин Карлов, посетив горбольницу.
Во время встречи было уделено внимание планам модернизации больницы, в частности, улучшения материально-технической базы и оптимизации рабочих процессов.
Напомним, в Первоуральске врачи городской больницы составили коллективное обращение к президенту Владимиру Путину и в аппарат полпреда президента в УрФО на начмеда Юрия Антониади. Кроме того, они пожаловались на дефицит кадров и плохие условия труда. По данным СМИ, подписи якобы поставили более 80 медиков, а из больницы уволились 31 врач и 80 человек среднего медперсонала.