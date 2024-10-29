Синоптики уточнили прогноз по НМУ в пяти городах Челябинской области

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — это краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества воздуха в населённых пунктах.
Также с 19 часов 29 октября и до 22 часов 30 октября предупреждение о НМУ первой степени действует в Сатке, Карабаше и Златоусте.
Обращение о качестве воздуха жители Челябинской области могут оставить в интернет-приёмной Минэкологии или позвонив по телефону 8−906−890−96−70. Сообщения о загрязнении атмосферы крупными промышленными предприятиями принимает дежурный инспектор Росприроднадзора по номеру 8−908−045−72−91.
Напомним, режим «чёрного неба» в Челябинске и Коркино действует с прошлой субботы. Позднее его продлевали ещё на сутки. Прежнее предупреждение о НМУ на Южном Урале действовало с 13 по 22 октября. В нескольких районах Челябинска посты наблюдения зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.