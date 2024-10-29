Синоптики уточнили прогноз по НМУ в пяти городах Челябинской области

Напомним, режим «чёрного неба» в Челябинске и Коркино действует с прошлой субботы. Позднее его продлевали ещё на сутки. Прежнее предупреждение о НМУ на Южном Урале действовало с 13 по 22 октября. В нескольких районах Челябинска посты наблюдения зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.