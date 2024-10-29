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В Перми ограничат продажу алкоголя

В Перми 4 ноября, в День народного единства, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкоголя влечет наложение административного штрафа — на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб.