Стало известно, кто из звезд даст концерты в Челябинске в 2024 году: собрали полную афишу выступлений

Насыщенные на концерты будут следующие два дня. 16 ноября новую концертную программу представит в Челябинске Ани Лорак. Посетить концерт можно в МТС Live Холл. Купить билет на концерт Ани Лорак в Челябинске можно на сайте концертной площадки от 2 000 до 7 500 рублей. 17 ноября на той же площадке выступит ЛСП. В Челябинск он приедет в рамках своего тура, а в программе — новые песни и хиты всех лет. Цена за билет — 2 000 — 5 000 рублей. В ДК Железнодорожников 17 ноября запланирован концерт Жеки с лучшими песнями за 25 лет. Чтобы услышать их вживую, нужно будет заплатить от 2 000 до 4 500 рублей. В этот же день в Галактике развлечений с хитами и новыми релизами выступит «тринадцать карат». Билеты стоят от 1 500 до 4 000 рублей.