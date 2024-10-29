Стало известно, кто из звезд даст концерты в Челябинске в 2024 году: собрали полную афишу выступлений

Челябинск — город с богатой и разнообразной культурной жизнью, который не перестает привлекать внимание звезд российской эстрады. Они с радостью привозят в город свои новые шоу и юбилейные программы, исполняя не только свои лучшие хиты, но и новые песни. Рассказываем, какие звезды приедут в Челябинск в ближайшее время в 2024 году.
Концерты в Челябинске в ноябре 2024: Стас Пьеха, ЛСП, L'One, Краски
2 ноября в клубе Ozz состоится концерт группы Lascala в рамках их тура. Музыканты, известные своим сочетанием альтернативного рока и латин-рока с чувственным вокалом, будут исполнять для своих поклонников хиты, такие как «Танго», «Агония», «Манеж», «Выживу», «Реванш» и многие другие. Стоимость билетов: от 1 500 до 3 000 рублей.
3 ноября в MTC Live Холле состоится концерт группы с интригующим названием Therr Maitz. Музыканты любят импровизировать, и их программа может варьироваться от электроники до симфонических аранжировок. Организаторы обещают, что на концерте будут звучать как старые, так и новые композиции, а также импровизации. Билеты можно приобрести по цене от 3 500 до 12 000 рублей. Рекомендуем покупать билеты на официальном сайте концертной площадки, где они продаются без комиссии и сервисных сборов.
В этот же день на площадке клуба Ozz состоится большой сольный концерт Гарика Погорелова. Это событие станет презентацией нового альбома артиста. Однако не стоит ожидать, что концерт будет полностью посвящен новинкам — в программе также будут звучать всеми любимые хиты, такие как «Звезды с балконов», «Голая», «Мне тебя так мало» и многие другие. Купить билет на концерт можно от 2 200 до 4 000 рублей.
4 ноября в Челябинске состоится сразу два концерта. Первый — пройдет в Галактике развлечений. Там выступит Ramil' в рамках большого тура по стране. Наибольшую известность исполнитель получил после выхода песни «Сияй». Стоимость билетов на его концерт составляет от 2 200 до 4 000 рублей. Второй концерт — в клубе Ozz. Туда приедет металл-группа Neverlove. Музыканты представят публике новый альбом.
10 ноября в Челябинске дадут концерты три музыканта. L"One выступит в «Центре международной торговли». Поклонников ждут как новые песни, так и хиты «Океан», «Якутяночка», «Сон». Стоимость билетов на концерт L'One в Челябинске от 2 000 до 4 000 рублей. В клубе Ozz презентует новый альбом группа «без обид». Музыканты в жанре инди-рок экспериментируют с дополнительными инструментами. Цена входного билета на концерт — от 1 200 до 3 100 рублей. В этот же вечер, но в ресторане «Максимилианс» выступит хип-хоп исполнитель Trueтень. Он известен песнями в стиле рэп-шансона. На концерте он исполнит больше 25 лучших песен. Билеты продаются по ценам от 1 500 до 5 000 рублей.
14 ноября в Челябинск приедет Гарик Сукачев. Он даст концерт на площадке МТС Live Холл. Стоимость билетов от 3 000 до 15 000 рублей. В этот же день концерты дадут две исполнительницы — Элли на маковом поле и Milana Star.
15 ноября концерт в Челябинске даст Стас Пьеха. Он выступит в МТС Live Холл. Стоимость билетов на его концерт начинается от 1 800 рублей и доходит до 5 000 рублей.
Насыщенные на концерты будут следующие два дня. 16 ноября новую концертную программу представит в Челябинске Ани Лорак. Посетить концерт можно в МТС Live Холл. Купить билет на концерт Ани Лорак в Челябинске можно на сайте концертной площадки от 2 000 до 7 500 рублей. 17 ноября на той же площадке выступит ЛСП. В Челябинск он приедет в рамках своего тура, а в программе — новые песни и хиты всех лет. Цена за билет — 2 000 — 5 000 рублей. В ДК Железнодорожников 17 ноября запланирован концерт Жеки с лучшими песнями за 25 лет. Чтобы услышать их вживую, нужно будет заплатить от 2 000 до 4 500 рублей. В этот же день в Галактике развлечений с хитами и новыми релизами выступит «тринадцать карат». Билеты стоят от 1 500 до 4 000 рублей.
20 ноября в Челябинск приедет Ирина Круг с новой концертной программой. Она исполнит хиты «Подари любовь», «Фамилия», «Выберу себя», «Тебе моя последняя любовь», «Королева», «Букет из белых роз». Цены на билеты начинаются от 2 000 рублей и доходят до 6 000 рублей. 21 ноября выступит Лариса Долина. Купить билеты можно, заплатив 1 700 — 6 000 рублей.
22 ноября в Челябинске Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» сыграют песни Nautilus Pompilius. Концерт пройдет на площадке MTС Live Холл.
23 ноября Мари Краймбери выступит в Челябинске в MTС Live Холл. Стоимость билетов — 2 000 — 3 5000 рублей.
25 ноября в театре оперы и балета им. Глинки в Челябинске концерт даст группа «Кватро». В новой программе прозвучат любимые хиты и новые композиции в авторской аранжировке.
26 ноября приедет исполнитель авторской песни Александр Розенбаум. Его концерт состоится в театре оперы и балета им. Глинки. В этот же день на площадке MTС Live Холл назначено выступление Лолиты.
Леонид Агутин и Анжелика Варум выступят в челябинском дворце спорта «Юность» 27 ноября. Поклонники смогут услышать танцевальные хиты дискотек, джазовые импровизации любимых песен, новые композиции. Купить билет на выступление этого дуэта можно за 3 000 — 7 000 рублей.
29 ноября в Челябинске состоится два концерта — юбилейный тур Сосо Павлиашвили в Центре международной торговли, группы Rock Privet в Галактике развлечений.
Завершающим концертом ноября станет выступление группы «Краски» в «Максимилиансе». Организаторы обещают целую концертную программу с танцорами, световым и лазерным шоу. После завершения можно получить автограф группы.