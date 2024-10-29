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В Омске сильно испортится погода

В Омске ждут сильный снегопад и туман.

Источник: Комсомольская правда

Омская полиция предупредила автолюбителей об ухудшении погоды с вечера вторника на среду. На дорогах будет плохая видимость из-за тумана и мокрого снега.

Такая неприятная погода сохранится в регионе весь будущий день. Снегопад сильно осложнит жизнь и автомобилистам, и дорожникам. Как ожидается на дороги Омска выйдет дополнительная техника, чтобы оперативно бороться с осадками.

Омичам стоит рассчитывать время поездок и внимательно передвигаться. Утром возможен гололед. Днем столбик термометра покажет + 4 + 6 градусов. Будьте внимательны и осторожны за рулем.