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Мороз до −3 градусов придет в Воронежскую область в первый день ноября

Существенное похолодание обещают синоптики Воронежского гидрометцентра. В регионе, вероятно, пройдет снег. Вплоть до четверга в Воронежской области погода кардинально меняться не будет. Днем обещают до +11 градусов, ночью в среднем +6. Временами в районах и областном центре будут идти дожди.

Сейчас в Олбани: +2° 0 м/с 80% 766 мм рт. ст. +4°
Источник: РИА "Новости"

А вот в ночь на 1 ноября прогнозируют резкое похолодание. В некоторых населенных пунктах столбики термометров опустятся до −3 градусов. Впрочем, такая погода ожидается не повсеместно, например, в Воронеже не обещают ниже нуля. Порывы ветра будут достигать 21 метра в секунду. Кроме того, ночью начнутся осадки в виде мокрого снега. Днем воздух прогреется, причем довольно сильно, до +11 градусов, обещают дождь.