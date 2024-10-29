Мороз до −3 градусов придет в Воронежскую область в первый день ноября

А вот в ночь на 1 ноября прогнозируют резкое похолодание. В некоторых населенных пунктах столбики термометров опустятся до −3 градусов. Впрочем, такая погода ожидается не повсеместно, например, в Воронеже не обещают ниже нуля. Порывы ветра будут достигать 21 метра в секунду. Кроме того, ночью начнутся осадки в виде мокрого снега. Днем воздух прогреется, причем довольно сильно, до +11 градусов, обещают дождь.