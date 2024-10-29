«Сейчас гриппа нет, но он обязательно придёт»: Елена Бабура рассказала, сколько ещё времени есть на прививку

«Вакцина — это не таблетка от боли. Когда мы глотаем пилюлю, ждём эффекта через 10−15 минут. А для того чтобы сработала вакцина, нужно, чтобы выработался иммунитет от определённого заболевания, для этого нужно время: 2−4 недели. Поэтому прививаться важно заблаговременно», — подчеркнула главный санитарный врач региона.