«Сейчас гриппа нет, но он обязательно придёт»: Елена Бабура рассказала, сколько ещё времени есть на прививку

В октябре ещё не поздно привиться от гриппа. Об этом рассказала главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура во время прямого эфира «Клопс» «ВКонтакте» во вторник, 29 октября.
«У нас сейчас гриппа нет, циркулируют негриппозные вирусы. Но грипп обязательно придёт. Как правило, это происходит в конце декабря — начале января. Поэтому время ещё есть и для прививок, и для формирования иммунитета».
По словам главы Роспотребнадзора, прививаться никогда не поздно, но важно помнить, что на формирование иммунитета понадобится почти месяц.
«Вакцина — это не таблетка от боли. Когда мы глотаем пилюлю, ждём эффекта через 10−15 минут. А для того чтобы сработала вакцина, нужно, чтобы выработался иммунитет от определённого заболевания, для этого нужно время: 2−4 недели. Поэтому прививаться важно заблаговременно», — подчеркнула главный санитарный врач региона.
Врачи рассказали, почему грипп нападает на детей с железным иммунитетом и напичканных лекарственными травами.