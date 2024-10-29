В фильме «Александр Третий» применили технологию «оживления» фотографий

«У нейросетей невероятная насмотренность. Если ты уже видел миллионы деревьев, то предположить, что на том или ином фото оттенок серого именно так отображен зеленым, не составит большого труда. Для анимации таких изображений применяются технологии интрапаляции и морфинга, позволяющие создавать плавные переходы между кадрами, что придает иллюзию движения. Эти методы часто используются в сочетании друг с другом, чтобы сделать анимацию более выразительной и динамичной», — поделился Починок.