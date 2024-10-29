В фильме «Александр Третий» применили технологию «оживления» фотографий

Эксперт по нейросетям Никита Починок рассказал о работе данной технологи. Как отметил специалист, современные нейросети для того, чтобы раскрасить черно-белые фотографии, используют алгоритм глубокого обучения. Анализируя контекст изображения, ИИ может предсказать вероятные цвета снимка на основе обучения больших наборов цветовых изображений.
«У нейросетей невероятная насмотренность. Если ты уже видел миллионы деревьев, то предположить, что на том или ином фото оттенок серого именно так отображен зеленым, не составит большого труда. Для анимации таких изображений применяются технологии интрапаляции и морфинга, позволяющие создавать плавные переходы между кадрами, что придает иллюзию движения. Эти методы часто используются в сочетании друг с другом, чтобы сделать анимацию более выразительной и динамичной», — поделился Починок.
Обучается нейросеть на основе изучения невероятного количества фотографий. Например, для того, чтобы раскрасить рубашку на фото, нейросеть берет информацию о рубашке и анализирует, сколько рубашек в мире существует, просматривая все варианты.
«Смотрит цветовые решения этих рубашек. Если наша цель — сделать фотографию цветной, то она будет смотреть на рубашки, на оттенок кожи и будет пытаться соотносить это с этими предметами. И таким образом будет пытаться соотносить образ этого предмета с твоим изображением», — рассказал специалист.
Несмотря на огромную массу информации, получить цветное изображение для ИИ не составляет труда — раскрасить его можно за считанные секунды. А если из такой анимации сделать полноценное видео, на это уйдет до 15 минут.
«Также нейросети постоянно обучаются и начинают осознавать контекст конкретного изображения. То есть всё будет выглядеть, как будто бы цветокоррекцию делал профессионал, на самом же деле это только искусственный интеллект (ИИ)», — добавил Починок.
Премьера документально-игрового фильма «Александр Третий» от «НМГ Док» состоится 1 ноября в 16:55 на телеканале РЕН ТВ. Картина повествует о жизни великого российского императора. Он правил всего 13 лет, но за это время сделал Россию мощной экономической и промышленной державой и заставил весь мир считаться как с силой русского оружия, так и с силой русской дипломатии.
До этого, 28 октября, кинокритик Николай Никулин рассказал «Известиям» о применении особых выразительных средств в фильме «Александр Третий». Он отметил, что в данной исторической картине о российском императоре такими художественными приемами станут реконструкции событий, снятых с помощью массовки, а также введение в фильм интересного, харизматичного рассказчика. В его роли выступит актер Михаил Горевой.
В свою очередь, сам Горевой 25 октября рассказал «Известиям», что ему посчастливилось исполнить в картине роль рассказчика-лицедея. Актер подчеркнул, что работа над фильмом имеет не только развлекательную, но и образовательную ценность, так как картина должна просветить зрителя.
Документальный цикл «Великие» от «НМГ Док» посвящен правителям и ученым, самым значимым изобретениям и величайшим тайнам, связанным со знаковыми фигурами разных эпох. В рамках линейки «Великие» зритель также увидит документальные фильмы о российском императоре Петре I, князе Иване Калите, выдающихся ученых Константине Циолковском, Дмитрии Менделееве и Иване Павлове, об алхимике, враче и философе Парацельсе и о путешественнике Христофоре Колумбе.