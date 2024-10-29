Гигантский хоровод и 100-метровый флаг увидят в волгоградском парке 4 ноября

День народного единства стартует в Центральном парке культуры и отдыха в 10 утра у главной сцены. Здесь пройдет забег в костюмах народов РФ. Принять участие в нем могут все желающие — нужно только иметь при себе хотя бы один предмет национальной одежды. Записаться на мероприятие можно по простой форме.
В 12 часов 30 минут в парке организуют гигантский хоровод «Дружба народов», частью которого также может стать любой желающий. Затем состоится церемония разворачивания 100-метрового флага России.
Гости с детьми старше 13 лет смогут потренироваться вместе со спортивным клубом «Мужские игры» на футбольном поле. Мероприятие начнется в 14 часов.
А желающие показать свои знания и интуицию могут попытать удачу в 17 часов на территории автодрома. Там в 17 часов состоится тематический квиз «Народы России».