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Гигантский хоровод и 100-метровый флаг увидят в волгоградском парке 4 ноября

4 ноября ЦПКиО приглашает всех принять участие в празднике. В программе забег, квиз, хоровод и многое другое.

День народного единства стартует в Центральном парке культуры и отдыха в 10 утра у главной сцены. Здесь пройдет забег в костюмах народов РФ. Принять участие в нем могут все желающие — нужно только иметь при себе хотя бы один предмет национальной одежды. Записаться на мероприятие можно по простой форме.

В 12 часов 30 минут в парке организуют гигантский хоровод «Дружба народов», частью которого также может стать любой желающий. Затем состоится церемония разворачивания 100-метрового флага России.

Гости с детьми старше 13 лет смогут потренироваться вместе со спортивным клубом «Мужские игры» на футбольном поле. Мероприятие начнется в 14 часов.

А желающие показать свои знания и интуицию могут попытать удачу в 17 часов на территории автодрома. Там в 17 часов состоится тематический квиз «Народы России».

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