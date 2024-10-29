Гигантский хоровод и 100-метровый флаг увидят в волгоградском парке 4 ноября

День народного единства стартует в Центральном парке культуры и отдыха в 10 утра у главной сцены. Здесь пройдет забег в костюмах народов РФ. Принять участие в нем могут все желающие — нужно только иметь при себе хотя бы один предмет национальной одежды. Записаться на мероприятие можно по простой форме.