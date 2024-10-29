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В Казани вход на Голубые озера могут сделать платным

Соответствующий проект постановления проходит экспертизу.

Источник: Комсомольская правда

В Казани вход на Голубые озера могут сделать платным. Соответствующий проект постановления от Госкомитета Татарстана по биоресурсам проходит антикоррупционную экспертизу.

Изменения в случае положительного результата внесут в действующее положение о государственном природном заказнике. Результаты экспертизы станут известны 1 ноября 2024 года.

Сейчас Голубые озера с мая по август можно посещать ежедневно с 5.00 до 22.00, а с сентября по апрель — с 8.00 до 18.00.

Напомним, в Казани в связи с крестным ходом ограничат движение по ряду улиц.

флора и фауна