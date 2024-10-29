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К непогоде готовы: авиалайнеры в Омске обрабатывают специальным составом

В омском аэропорту опубликовали кадры с обработкой самолетов специальными составами перед полетом.

Источник: Комсомольская правда

В Омске показали процесс обработки самолетов перед вылетом. Сегодня эффектные фото появились в паблике Омского аэропорта. Именно так выглядит подготовительное мероприятие перед взлетом в периоды сложных погодных условий.

Сложные погодные условия требует определенной наземной подготовки не только экипажа и всей техники, но и внешней обшивки воздушного судна. Без такой обработки воздушное судно не допускается к вылету. Кроме того, удаляется уже существующий снежный налет со всех важных узлов и агрегатов. Обычно такая процедура занимает 15−20 минут.

А вы часто наблюдали обработку самолетов не из окна иллюминатора?