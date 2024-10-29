К непогоде готовы: авиалайнеры в Омске обрабатывают специальным составом

Сложные погодные условия требует определенной наземной подготовки не только экипажа и всей техники, но и внешней обшивки воздушного судна. Без такой обработки воздушное судно не допускается к вылету. Кроме того, удаляется уже существующий снежный налет со всех важных узлов и агрегатов. Обычно такая процедура занимает 15−20 минут.