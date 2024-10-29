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Ратмир Мавлиев показал новый арт-объект в Уфе

На стене одного из домов Уфы появилось новое художественное граффити.

Источник: telegram-канал главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева

Как сообщает глава администрации столицы Ратмир Мавлиев, художник Константин Zmogk нарисовал на фасаде дома на улице Мира, 7 элементы природы и назвал свою работу «Флоралии».

Мэр Уфы сообщил, что в этом году данная художественная настенная работа стала последней и в осенние пасмурные дни она будет напоминать горожанам о тепле, красоте и уюте нашей планеты.

«Название работы отсылает нас к древнеримскому празднику богини цветов, расцвета и весны Флоры. В сюжете спрятаны каштаны, берёзы, лютики и дубы, а особо внимательные заметят образ женщины, как аллегория на природу. Это должно напомнить зрителю, что сезоны сменяют друг друга и после холодной зимы всегда наступает весна, жизнь заиграет новыми красками и природа вновь обновит окружающую нас действительность», — написал Ратмир Мавлиев в своём telegram-канале.