Ратмир Мавлиев показал новый арт-объект в Уфе

«Название работы отсылает нас к древнеримскому празднику богини цветов, расцвета и весны Флоры. В сюжете спрятаны каштаны, берёзы, лютики и дубы, а особо внимательные заметят образ женщины, как аллегория на природу. Это должно напомнить зрителю, что сезоны сменяют друг друга и после холодной зимы всегда наступает весна, жизнь заиграет новыми красками и природа вновь обновит окружающую нас действительность», — написал Ратмир Мавлиев в своём telegram-канале.