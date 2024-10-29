На схеме метро Москвы появились новые линия и станция

На картах столичного метро теперь отмечена новая конечная станция Сокольнической линии «Потапово». Внесли на схему и первый участок Троицкой линии метрополитена, который ввели в эксплуатацию осенью 2024 года.
По словам вице-мэра Ликсутова, сейчас продолжается развитие новых линий московской подземной дороги. Участок Троицкой ветки от станции «Тютчевская» до «Новомосковской» пока еще не открыт, в связи с чем на навигационной схеме его обозначили временным желтым стикером.
Кроме того, изменили изображения Сокольнической и Солнцевской линий метро для внесения новых объектов. Специалистам пришлось обновить и расположение на карте Калужско-Рижской ветки и Московского центрального диаметра.
Новая Троицкая линия выделена на карте изумрудным цветом, за что уже получила аналогичное название у москвичей. Кстати, такая расцветка для этой ветки на навигационной схеме выбрана самими горожанами после состоявшегося летом 2023 года голосования в проекте «Активный гражданин».