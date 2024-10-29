На схеме метро Москвы появились новые линия и станция

Новая Троицкая линия выделена на карте изумрудным цветом, за что уже получила аналогичное название у москвичей. Кстати, такая расцветка для этой ветки на навигационной схеме выбрана самими горожанами после состоявшегося летом 2023 года голосования в проекте «Активный гражданин».