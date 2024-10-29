Группа «КняZz» выпустила клип на песню «СТАЛКЕР»

Лидер «КняZz» Андрей Князев признался, что вдохновением для работы послужила серия видеоигр S.T.A.L.K.E.R. (2007-…). «Поймал общее впечатление и проникся главным героем. Выживание — суть его существования, больше у него ничего не осталось», — поделился музыкант. Режиссером клипа выступила жена артиста Агата Нигровская.