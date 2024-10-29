Что грозит водителям за сокрытие номеров, рассказали в ГАИ Ростова

14 октября вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Так, были внесены изменения, предусматривающие отдельную ответственность за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, которые оборудованы устройствами, препятствующими их идентификации.
О том, какое наказание ждет водителей за сокрытие номеров, и в каких случаях владельцев транспортных средств не будут привлекать к ответственности, в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM рассказала старший инспектор отдела пропаганды ГАИ по Ростовской области Екатерина Дынник.
ЛИШЕНИЕ ПРАВ И ИЗЪЯТИЕ.
— Закон, касающийся усиления ответственности за управление транспортным средством с открытыми номерами, в первую очередь, направлен на пресечение случаев использования различных технических средств, позволяющих скрыть или затруднить идентификацию государственных регистрационных знаков. Речь идет об управляемых рамках-перевертышах, магнитных креплениях и других подобных технических устройствах.
Теперь при управлении автомобиля с государственными знаками, которые скрыты с помощью специальных устройств, водителю грозит лишение прав на срок от одного до полутора лет. Помимо этого могут еще и конфисковать такие устройства.
Если же дончане будут ездить без номеров или скрывать их при помощи наклеек или технической грязи, штраф будет увеличен до пяти тысяч рублей. А за повторное нарушение водителю грозит лишение прав на срок до полутора лет.
КОГО НЕ БУДУТ ПРИВЛЕКАТЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
Что касается ситуации, когда регистрационный знак закрыт снегом или грязью, то, как уточнила собеседница, вопрос о привлечении водителя к ответственности будет решаться индивидуально в каждом конкретном случае, с учетом сопутствующих погодных и дорожных условий.
Если автомобиль стоит на парковке без номеров или с закрытыми номерами без нарушения правил парковки, то владелец автомобиля не будет привлечен к ответственности.
— Это связано с тем, что законодательство разделяет понятия управления транспортным средством и нахождения транспортного средства на парковке. При этом, если транспортное средство припарковано с нарушением ПДД, то водитель будет привлечен к ответственности за нарушение правил парковки и расположение транспортного средства.
Как отметила собеседница, после вступления изменений в силу уже было составлено 30 административных материалов.
— Причем доказательством использования тех или иных устройств для сокрытия государственных номеров может выступать произведенная сотрудником видеозапись или фотография, которая приобщается к материалам дела об административном правонарушении.