Не повезло, так не повезло: Жителям центра Кишинева будут каждый день отключать электричество в течение двух недель — публикуем адреса

По десяткам адресов в столице в течение двух недель будут отключать электричество днём.
С 30 октября по 15 ноября, с 08:50 до 18:00 ежедневно, десятки клиентов компании «Premier Energy» будут оставаться без электричества. Об сообщили в мэрии Кишинёва.
Плановые отключения затронут дома, расположенные по следующим адресам:
— ул. А. Матеевича, 53, 77 A, 99;
— ул. А. Крихан, 11−42 (включая дома с дробью);
— ул. Дымбулуй, 1−7 (включая дома с дробью);
— ул. Друмул Виилор, 1, 2/4;
— ул. Тимиш, 3−34 (включая дома с дробью);
— ул. Университэций, 3−10, 25.
Отключения связаны с работами по модернизации линий электропередачи. Жителей предупреждают о повышенном напряжении в зонах проведения работ, что может представлять потенциальный риск для здоровья и безопасности.