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Жителей Башкирии предупреждают о гололеде на дорогах и мокром снег

МЧС по Башкирии предупреждает о мокром снеге и гололедице.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии испортится погода. Как сообщает МЧС по республике, в регионе завтра, 30 октября, ожидаются неблагоприятные явления на трассах.

Так, в Башкирии пройдут дожди с мокрым снегом, на республику опустится туман, а на улицах и дорогах ляжет гололед. Также прогнозируется ветер, порывы которого будут достигать 10 м/с.

— Температура воздуха ночью опустится до 0, −5°, при прояснениях до −10°, днем +1, +6°, — рассказали в МЧС.

Жителей Башкирии просят быть осторожными и соблюдать технику безопасности.

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