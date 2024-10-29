Какие орехи наиболее полезны, сколько их рекомендуется съедать за день и помогают ли они похудеть

Если нужно сохранить орехи дольше, их можно заморозить — в морозильнике они сохранят свою питательную ценность до года. Хранение при комнатной температуре также возможно, но оно должно быть краткосрочным (1−2 месяца) и только в прохладном, сухом и темном месте, например, в шкафу или кладовой. Неочищенные орехи, благодаря скорлупе, могут храниться при комнатной температуре дольше — до 6 месяцев, но также лучше в прохладных условиях.