Роговица разрослась до огромных размеров: В Ростове врачи спасли пенсионерке глаз после операции по замене хрусталика

Ох, и настрадалась Антонина Петровна со своим зрением. Пенсионерка из Таганрога еще шесть лет назад меняла в хрусталик в правом глазу на искусственный. Женщина думала, что после операции наступит облегчение состояния, но ей становилось только хуже.
КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕ ДАЛО РЕЗУЛЬТАТОВ.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Ростовской области, у пенсионерки в результате осложнений после операции по замене хрусталика еще в 2018 году стала необычно разрастаться роговица глаза.
Все это время женщина пыталась исправить проблему, консультировалась с докторами, но консервативное лечение результата не дало — роговица только увеличивалась. Когда дело дошло до того, что дончанка могла потерять правый глаз, она обратилась к ростовским медикам.
Консервативное лечение не помогало, и пришлось прибегнуть к оперативному. Светлана МАКОВЕЕВА.
— Роговица была настолько деформирована и увеличена в размерах, что пациентка страдала и от своего внешнего вида, — рассказала врач офтальмологического отделения Ростовской областной клинической больницы Екатерина Кабардина.
Как объясняют медики, роговица — это прозрачная передняя часть глаза, которая покрывает радужную оболочку, зрачок и переднюю камеру. Вместе с этой самой камерой и хрусталиком она преломляет свет, составляя примерно две трети общей оптической мощности глаза. То есть лишние слои роговицы просто перекрывали ход поступающему свету, и женщина перестала что-либо различать правым глазом.
МОГЛА ЛИШИТЬСЯ ГЛАЗА.
Что могло стать причиной таких серьезных изменений в организме? Врачи предполагают несколько вариантов. Это могла быть какая-либо инфекция или аутоиммунная реакция организма, который мог отторгать инородное тело — искусственный хрусталик, насколько бы он ни был стерилен и безопасен.
Если такой процесс запустить, дело заканчивается удалением глаза. Столь серьезные проблемы решаются только пересадкой ткани от донора. В итоге, пенсионерка, как бы ни было страшно, решилась на трансплантацию. Оперативное вмешательство состоялось уже через два месяца после включения пациентки в лист ожидания.
Еще в больнице пенсионерка стала немного видеть правым глазом, которому угрожало удаление. Алексей БУЛАТОВ.
— Провести пересадку донорской ткани было возможно, только удалив перед этим объемный нарост, — объясняет специалист. — Это была самая необычная пересадка в моей практике.
Офтальмохирурги ювелирно, слой за слоем, срезали нарост, который выглядел как небольшое пятнышко размером чуть больше зрачка.
— Вмешательство прошло благополучно, как и восстановление. Еще до выписки из стационара пациентка снова стала немного видеть правым глазом, который был прооперирован.
В ближайшее время пациентку ожидают на первый после пересадки плановый осмотр. В дальнейшем предстоит еще снять швы, а весь процесс реабилитации, по словам врачей, обычно занимает около одного года.
ПРУТ ВОНЗИЛСЯ В ГЛАЗ, КОГДА ИГРАЛИ В МЯЧ.
К сожалению, у ростовских офтальмологов много работы, в том числе из-за травм. Так, уже 17-летний парень из Донецка никогда не забудет, как чуть не потерял глаз четыре года назад.
Тогда он с другими мальчишками играл в мяч неподалеку от детской площадки. Забор вокруг нее был поврежден. Мяч, налетев на торчащий штырь, сломал его. В результате кусок прута отлетел прямо в глаз подростку.
Врачам удалось сохранить и глаз, и частично зрение. Евгения ГУСЕВА.
Школьника тут же доставили в местную больницу, откуда его направили в ГБСМП Ростова-на-Дону. Там врачи провели мальчику с очень тяжелой травмой экстренную операцию.
— Штырь нарушил целостность глазного яблока и оболочек. Рана была длинной 12 миллиметров. Но глаз удалось сохранить, оболочки восстановили, — рассказал врач-офтальмолог Владимир Ольшевский.
На удивление после такой травмы удалось отчасти сохранить и зрительные функции.
Так что офтальмологи, как и любые другие медики, просят родителей следить за безопасностью детей, а взрослых пациентов убеждают не медлить, если даже после проведенного лечения или операции становится хуже. Ведь лучше вовремя обратиться к врачу, чем холить и лелеять недуг.